Techy Fatule arranca con pie derecho el 2022

La POP STAR dominicana está celebrando el éxito de su álbum Sie7e y su gira por EE. UU junto a Noel Schjarís

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Andrea Ramirez PR

Techy Fatule empezó a cantar a los cuatro años además de interpretar en series infantiles y espectáculos musicales. Marielle Stephanie Fatule Báez, su verdadero nombre, es hija del cantante y actor Carlos Alfredo Fatule y de la comunicadora Tania Báez. Ellos fueron los que pronto descubrieron el talento artístico de su hija y de su interés por la canción. Ella continuó sus estudios en el Berklee College of Music de Boston (EE. UU.), pero ahora Techy reconoce estar volcada de lleno en su carrera musical.

Niña prodigio, perteneció a un grupo infantil que apareció en espacios infantiles en el Teatro Nacional de República Dominicana y, después, en otros espectáculos infantiles de televisión como el programa “Sábado Gigante”, hasta que en 1990 su familia se traslada a Miami por razones laborales de su padre.

La artista dominicana tiene 34 años, es madre de un niño de nueve años al que le dedicó la “Canción de Dylan” (2012) y ahora en su tercer disco de estudio, “Siete”, le dedica un tema de amor a su esposo, David.

Estás en el medio desde muy chiquita, ¿cómo arrancó tu carrera?

– Creo que en 1997 tuve mi gran oportunidad cuando protagonicé ‘Alicia en el país de las maravillas’ en formato de musical infantil y después participé en otros musicales, entre ellos los de ‘Jesucristo Superstar’ y ‘Evita’, e incluso fui La Bella en el clásico ‘La Bella y la Bestia’.

¿Cuáles fueron tus referentes musicales creciendo?

– Juan Luis Guerra, Juanes, muchos grandes me han enseñado. Cuando tenía siete años me regalaron un casette de Laura Pausini y me enamoré de como sonaba, de sus letras. Y quise ser como ella. La admiro, adoro su música. Pero también veo que, cuanto más grande es un artista, menos ego tiene. Por eso creo que los artistas nos debemos a los demás, y que tenemos que ayudar a los que están empezando, a los que están por debajo y, en mi caso, a las mujeres.

¿Cómo viviste la pandemia y qué significó para ti?

– La crisis sanitaria que hemos vivido me sirvió para preguntarme, ¿quién soy yo como ser humano y cómo artista?, ¿dónde quiero llegar?, ¿cómo quiero vivir? Ha sido de tal magnitud que muchos nos hemos planteado cuestiones que antes no nos hubiéramos preguntado.

Hablemos de tu álbum “Sie7e” y tu inspiración para este

– Ahora intento hablar de distintos tipos de amor. Con este tema cierro una etapa muy bonita de mi vida tras el éxito que tuve con “Capítulo”, un disco de género pop-latino, con el que me di a conocer en varios países.

¿Cómo viviste la gira por EE. UU al lado de Noel Schjarís?

– En las actuaciones o giras por EE. UU. es más fácil compatibilizar con mi familia, con mi hijo, y puedo no estar fuera muchos días. Tengo la suerte de vivir en “el centro del mundo”, porque desde Santo Domingo me queda todo cerca, encima estoy bien rodeada de gente de confianza que me recuerda quién soy, si se da el caso.