TIARE RECIBE SU PRIMERA NOMINACIÓN A LATIN GRAMMY A ‘MEJOR NUEVO ARTISTA”

Con tan solo 17 años, Tiare continúa demostrando ser la nueva sangre de la composición latina y con su inigualable voz, está construyendo una sólida carrera artística.

Nueva York – TIARE se encuentra en el mejor momento de su naciente carrera, al lograr su primera nominación a Latin Grammy® en la categoría a ‘Mejor Nuevo Artista’. La cantautora venezolana radicada en Perú se encuentra de gira promocional en su país natal donde asistirá a la entrega de los prestigiosos Premios Pepsi Música en la que se encuentra nominada igualmente como ‘Artista Revelación’.

“Lograr esta primera nominación a Latin Grammy es como un sueño, es el fruto del amor, la pasión, el empeño y años de convertir la música en mi motor de vida. Se lo debo en gran parte a mis padres, quienes siempre me han apoyado desde niña. Cada día me siento muy agradecida con los logros que se están dando en mi carrera y me inspira a seguir escribiendo canciones que cuenten historias y que el mundo las pueda escuchar” nos dice esta joven que comenzó a escribir sus primeros temas a los 13 años.

“Dieciséis” es su EP debut fue grabado en su totalidad en Miami, y producida por Periko en coproducción con Juan Carlos Pérez Soto. Cuenta con 5 temas todos escritos de su puño y letra de TIARE, bajo el sello PJ Records, liderada por el dúo nominado a Latin Grammy® y Emmy Award, ‘Periko y Jessi León’.

“Cardenalito” es su más reciente tema promocional y con una mezcla de Pop con mucho de flamenco en su interpretación, unidos a los nostálgicos sonidos del bandoneón. Hace un par de semanas, TIARE visitó los más importantes medios de comunicación de Miami e hizo el lanzamiento de “Dieciséis” ante importantes figuras de la industria musical, robándose los aplausos y recibiendo favorables comentarios del público.

Sobre Tiare

Tiare decidió lanzarse al mundo artístico en la pandemia, pero su preparación artística proviene desde que ella era una niña. Desde los cuatro años, ha cantado y bailado en las tarimas de sus escuelas. Al radicarse en Lima, Perú con nueve, Tiare continuó con sus clases de canto, flamenco, teatro, piano y guitarra. Ha formado parte de importantes campamentos de verano de Juilliard School (escuela de arte en USA) en el cual estudió composición y drama. También formó parte de TASIS (The American School in Switzerland) donde hizo un curso intensivo de teatro musical y el más reciente, fue el campamento de composición en la prestigiosa Universidad de Berklee.

En el último año, Tiare ha lanzado 5 sencillos, que hoy cuentan con más de 600 mil plays en Spotify y casi 2 millones de views en YouTube. “Evaluna”, “La Española” y “Líneas de tu mano” son sus temas más vistos y reconocidos por el público.