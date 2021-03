Todo lo que debes saber sobre los casinos online de New Jersey

¿Sabías que los casino online son cada vez más populares en el Estado Jardín?

Nueva York – Si te decimos que pienses en un casino en los Estados Unidos, es muy probable que el primer lugar que te venga a la cabeza sea Las Vegas, ¿verdad? A nosotros también, la verdad. La ciudad del pecado, el templo del juego y demás calificativos que se le han puesto a lo largo de los años siempre ha tenido un glamur especial. Pero démosle otra vuelta de tuerca: si te pedimos que nos digas qué otro lugar estadounidense es famoso por las apuestas, seguro que New Jersey no es un sitio en el que pienses inmediatamente. Pero, ¿y si nombramos Atlantic City? Seguramente, la cosa cambie… bueno, pues “el segundo templo del juego” en el país norteamericano se encuentra precisamente aquí. Y su cada vez más popular vertiente online también, claro. De hecho, te aconsejamos conocer el top ten de casinos online en New Jersey, porque debido a la enorme oferta, es fácil perderse.

El juego online en los Estados Unidos: un poco de historia

Seguro que ya conoces la historia de que el juego online se remonta, incluso, a la época colonial, donde muchos colonos (suponemos que porque no había mucho más que hacer) se dedicaban a apostar a las carreras de caballos. También conocerás, claro, la historia del póquer en su variante Texas Hold’em, que tuvo su origen en el salvaje oeste. O los casinos creados por los nativos americanos, que aparecen en multitud de series y películas. Por ello, no vamos a contarte una historia que habrás escuchado miles de veces. Lo que seguramente no conozcas tan bien es la historia del juego online, y eso que es mucho más reciente. Al principio, los primeros casinos online operaban desde un lugar tan exótico como Antigua y Barbuda, debido a que este pequeño país caribeño era el único de la zona que podía expedir licencias a los casinos online. Al mismo tiempo, un desarrollador llamado Microgaming proporcionó a estos emergentes casinos lo que necesitan para tener éxito: juegos. A día de hoy, Microgaming sigue siendo una empresa muy potente y podemos encontrar su software en centenares de páginas de juego online, desde casinos a salas de póquer, pasando por todo lo demás.

La consolidación del juego y una legislación peculiar

A partir de aquí, el juego online creció a lo bestia en base a dos pilares fundamentales: las apuestas deportivas y el póquer online. Lo que ocurre es que en Estados Unidos legislar significa poner de acuerdo a 52 estados, algo que en la práctica es misión imposible. Entonces tenemos una paradoja curiosa: apostar es legal según lay federal de cada estado, pero no lo es el hecho de apostar online, ya que cada estado tiene su propio acercamiento. Esto significa que cada cual puede hacer lo que le dé la gana dentro de su territorio, claro. Y aquí es donde entra la decisión salomónica que tomaron muchos territorios. Esto es algo que básicamente se resume en que, quitando los estados de Nevada y Luisiana, los demás restringen las apuestas a pequeñas zonas geográficas, entre las que se incluye Atlantic City, en New Jersey. Esto, claro, ha hecho que en una zona relativamente pequeña de terreno hayan aparecido multitud de casinos, tanto físicos como online. A la hora de elegir un casino online de New Jersey hay que tener en cuenta, sobre todo, que cuente con grandes sistemas de seguridad y encriptación, que tengan la licencia de la comisión del juego de New Jersey y que cuenten con software de algunos de los mejores desarrolladores del mercado.

Así que ya sabes, si te pasas por New Jersey o te apetece apostar en uno de sus casinos, habrás de tener en cuenta la peculiar legislación de este gran país, donde a veces pasan cosas raras… y es que ser la nación más importante del mundo no quita que pueda ser a veces, también, bastante curiosa.