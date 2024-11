¡TODOS LOS ESTRENOS QUE NO TE PUEDES PERDER DE ESTE 2025!

¡Prepárate para un 2025 lleno de emociones y entretenimiento! Después de un 2024 que rompió récords en taquilla, el nuevo año llega con fuerza, trayendo épicas historias cargadas de risas, acción y hasta momentos de reflexión. Los amantes del cine disfrutarán de una increíble variedad de estrenos que prometen ser una verdadera montaña rusa de emociones. ¡Sin duda, 2025 será un año para recordar!

A continuación, te compartimos un adelanto de los títulos más esperados y las fechas en las que podrás disfrutar de ellos.

DOG MAN (UNIVERSAL PICTURES) |31 de enero

De DreamWorks Animation, los creadores de las queridas franquicias taquilleras Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon y The Boss Baby, llega la adaptación cinematográfica de la exitosa serie literaria de Dav Pilkey, Dog Man, un fenómeno de ventas en el New York Times. Cuando un fiel perro policía y su dueño humano policía resultan heridos juntos en el trabajo, una cirugía disparatada pero que les salva la vida los fusiona y nace Dog Man. Dog Man ha jurado proteger y servir—y traer, sentarse y dar vueltas. Mientras Dog Man acepta su nueva identidad y trata de impresionar a su Jefe (Lil Rel Howery, Get Out, Free Guy), debe detener los malvados planes del supervillano felino Petey the Cat (Pete Davidson; Saturday Night Live, The King of Staten Island). Puedes ver el trailer AQUÍ.

HEART EYES (SONY PICTURES) | 7 de febrero

A todos los amantes del cine de terror: ¡no pueden perderse “Heart Eyes“, traída a ustedes por Sony Pictures! Durante los últimos años, el “Asesino de los Ojos del Corazón” ha sembrado el pánico en el Día de San Valentín, acechando y asesinando a parejas románticas. Este año, ninguna pareja está a salvo… Ven y vive esta experiencia escalofriante junto a tu pareja este próximo San Valentín. Puedes ver el trailer AQUÍ.

A MINECRAFT MOVIE (WARNER BROS. PICTURES) | 4 de abril

¡Los amantes del videojuego no querrán perderse esta épica historia! Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, traen a la pantalla grande la nueva película A Minecraft Movie, protagonizada por los reconocidos y queridos actores, Jason Momoa y Jack Black, es la primera adaptación cinematográfica en acción real de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos.Una trama donde se encuentran lidiando con problemas cotidianos cuando de repente son absorbidos a través de un misterioso portal hacia el Overworld: un extraño y cuadrado paraíso que prospera gracias a la imaginación. Para regresar a casa, deberán dominar este mundo (y protegerlo de cosas malignas como los Piglins y los Zombis) mientras emprenden una misión mágica junto a un inesperado experto en creación, Steve (Black). Puedes ver el trailer AQUÍ.

THUNDERBOLTS (DISNEY/MARVEL STUDIOS)| 2 de mayo

Marvel Studios trae a la pantalla grande, Thunderbolts. Una película que trae a los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) y Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), además de algunas caras nuevas emocionantes. Thunderbolts está dirigida por Jake Schreier junto con Kevin Feige como productor. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez y Scarlett Johansson son productores ejecutivos. Thunderbolts se estrena en los cines de EE. UU. UU. el 2 de mayo de 2025. Puedes ver el trailer AQUÍ.

LILO & STITCH (DISNEY STUDIOS) | 23 de mayo

¡La conmovedora historia de Lilo y Stitch llega en su versión live-action! Reviviremos cómo una niña hawaiana conoce a un “perrito” muy especial, y juntos descubrirán que son exactamente lo que siempre habían necesitado. Ohana, el hermoso concepto de familia hawaiana que nunca te abandona, será el corazón de esta entrañable aventura. ¡No te pierdas el tráiler muy pronto!

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON (UNIVERSAL PICTURES) |13 de junio

¡Atención, amantes de Cómo Entrenar a Tu Dragón! Prepárense para vivir la magia de esta querida saga en su adaptación de animación a live action, próximamente de la mano de Universal Pictures. En la áspera isla de Berk, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, Hiccup (Mason Thames; The Black Phone, For All Mankind) destaca por ser diferente. Hijo ingenioso pero subestimado del jefe Stoick el Vast (Gerard Butler, retomando su icónico papel de la franquicia animada), Hiccup desafía siglos de tradición al entablar una amistad con Toothless, un temido dragón Fury Nocturno. Este vínculo inesperado revela la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo en jaque los cimientos mismos de la sociedad vikinga. Puedes ver el trailer AQUÍ.

ELIO (DISNEY/PIXAR ANIMATION STUDIOS)| 13 de junio

¿Qué pasaría si aquello que estabas buscando te encontrara primero? Pixar Animation Studios y Disney Studios traen su nueva comedia de aventuras ELIO. Cuenta la historia de un joven obsesionado con los alienígenas, descubre la respuesta a esa pregunta cuando es transportado al Comuniverso, un paraíso interplanetario que alberga vida inteligente de galaxias lejanas. Pero al ser confundido como el líder de la Tierra, deberá formar vínculos inesperados, enfrentar una crisis de proporciones intergalácticas y asegurarse de no perder la oportunidad de vivir su sueño más grande. Puedes ver el trailer AQUÍ.

JURASSIC WORLD REBIRTH (UNIVERSAL PICTURES) | 2 de julio

Nace una nueva era. El próximo verano, tres años después de que la trilogía de Jurassic World concluye, la perdurable serie Jurassic evoluciona en una nueva dirección ingeniosa con Jurassic World Rebirth. Con la actuación estelar de la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el talento emergente Jonathan Bailey y el ganador de dos premios Oscar, Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción sigue a un intrépido equipo que corre para asegurar muestras de ADN de las tres criaturas más colosales, en tierra, mar y aire. ¡No te pierdas el tráiler muy pronto!

SUPERMAN (WARNER BROS. PICTURES) | 11 de julio

Un Héroe Atemporal Regresa, el icónico superhéroe vuelve a la pantalla grande, de la mano de Warner Bros. Pictures, en una historia que explora su lucha por reconciliar su herencia con su crianza humana. En un mundo que ve la verdad, la justicia y el modo de vida americano como ideales anticuados, este símbolo de esperanza deberá demostrar que estos valores son más relevantes que nunca. ¿Estás listo para redescubrir al héroe que inspira generaciones?

THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS (DISNEY/MARVEL STUDIOS) | 25 de julio

¡Prepárate para una nueva era de acción y aventura! Fantastic Four: First Steps promete revolucionar la gran pantalla. Esta película llevará a los fanáticos a los años 60, donde veremos cómo los miembros del equipo adquieren sus poderes y se convierten en los héroes que todos conocemos. Con un elenco de lujo que incluye a Pedro Pascal como Reed Richards (Mister Fantástico), Vanessa Kirby como Susan Storm (La Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Cosa), esta película no solo explorará los orígenes del equipo, sino que también presentará al icónico Galactus como el gran villano cósmico. ¡No te pierdas el tráiler muy pronto!