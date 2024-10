Un resumen del caso trágico de Liam Payne hasta ahora, desde las investigaciones hasta las reacciones

Los exmiembros de One Direction, “devastados” en su primera reacción a la muerte de Payne

Los exintegrantes del grupo One Direction -Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan- se declararon este jueves “completamente devastados” tras la muerte de su “hermano” Liam Payne el miércoles en un hotel de Buenos Aires.

En un comunicado difundido a través de Instagram, los exmiembros de la banda explican que “a su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir”, pero que por ahora se tomarán un tiempo para “llorar y procesar” el fallecimiento de Payne, de 31 años.

“Atesoraremos para siempre los recuerdos que compartimos con él. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros”, señalan.

En el texto, firmado por los músicos con sus nombres de pila, los cuatro aseguran que lo extrañarán “terriblemente”.

Se trata del primer mensaje que cuelga la página de Instagram de la banda desde 2020.

Uno de los componentes, Louis Tomlinson, recordó por su cuenta en otro mensaje su relación con Payne, a quien llamó el “buen hermano que había deseado toda mi vida”.

“Liam era un increíble escritor de canciones, con un gran sentido de la melodía, a menudo hablamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos construido en la banda”, escribe.

“Y para que conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su tono perfecto, su don para la escritura. La lista sigue. Gracias por darnos forma”, dice Tomlinson en su comunicado en Instagram.

Al mismo tiempo, reconoce que lo está pasando mal para lidiar con la muerte de su amigo, y se ofrece para ser “el tío que necesita Bear”, el hijo del fallecido.

La Fiscalía argentina que investiga la muerte de Payne, que cayó en la víspera desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, informó este jueves que califica el caso como “muerte dudosa”, aunque cree que el músico estaba solo y sufrió un brote “producto del abuso de sustancias”.

La familia de Payne dijo este jueves que están “desconsolados” por su muerte y lo recordarán por “su alma amable, divertida y valiente”.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, afirmaron.

Por su lado, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Fiscalía argentina sospecha que Payne estaba solo y tuvo un brote por abuso de sustancias

La Fiscalía argentina que investiga la muerte del cantante Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction que cayó en la víspera desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, informó este jueves que califica el caso como “muerte dudosa”, aunque cree que el músico estaba solo y atravesó un brote “producto del abuso de sustancias”.

Un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional indicó que investiga el fallecimiento de Payne como “muerte dudosa” de manera “protocolar”, ya que “todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”.

La fiscalía agregó que se “secuestraron” en la habitación del compositor y guitarrista, de 31 años, una serie de sustancias que acreditarían “una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes”.

Personal de criminalística encontró un ‘blíster’ (envase) de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre y whisky, según informaron fuentes de la policía local.

La Fiscalía presume que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne “no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Según lo reconstruido por la fiscalía, el hecho ocurrió a las 17.07 (GMT 20.07) de este miércoles.

Minutos antes, desde el hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica al 6000 de Palermo, llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Al llegar los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires y la policía local, Payne ya había caído desde el balcón de su habitación y falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte de Payne ha sido “politraumatismo, hemorragia interna y externa”. Los forenses no han observado “lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas”.

Sin embargo, la investigación también está orientada en determinar la “eventual intervención de terceras personas” en los sucesos previos al deceso de Payne, según adelantó la Fiscalía.

En la noche de este miércoles, en la sede de la Fiscalía, en la capital argentina, se tomaron declaraciones testimoniales a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que, en las horas previas, habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso.

“Total desorden”, medicamentos y whisky en la habitación del hotel donde murió Liam Payne

Personal de criminalística encontró un “total desorden”, medicamentos y alcohol en la habitación del hotel donde se alojaba Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que murió en la víspera en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según informaron este jueves fuentes de la policía local.

Como resultado de una inspección ocular del personal de criminalística en la planta baja del pulmón del hotel donde se halló el cuerpo de Payne, se observó una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular, y se levantaron “complejos papilares” sobre esos objetos.

Posteriormente, el personal se trasladó a la habitación, donde encontró un “total desorden”, “con rotura de elementos varios”.

Secuestraron varios ‘blíster’ de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre.

Los científicos levantaron huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico.

Criminalística también encontró en el lugar una notebook y al pasaporte, que la fiscalía dispuso que entregara al personal policial.

Los funcionarios además inspeccionaron el sector del balcón desde donde se habría caído, para “establecer accesos al mismo”.

El informe preliminar de la autopsia de Payne que se comunicó este jueves arrojó que falleció por la caída, al indicar un “politraumatismo” y una “hemorragia interna y externa”, según informaron este jueves fuentes de la policía local.

Payne, compositor y guitarrista, de 31 años, falleció este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo.

En horas de la tarde de este miércoles, la policía local se desplazó al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

Cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron constataron el fallecimiento de Payne, que se había arrojado del balcón de su habitación.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte” y luego afirmó al canal TN que “no hubo posibilidad de reanimación”.

La familia de Payne dice que lo recordará por “su alma amable, divertida y valiente”

La familia del exintegrante de One Direction Liam Payne, fallecido en Argentina, dijo este jueves que están “desconsolados” por su muerte y lo recordarán por “su alma amable, divertida y valiente”.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, afirmaron en un comunicado.

“Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este terrible momento”, agregaron.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

“One Direction fue una de las bandas más grandes de la historia y su música tuvo un enorme impacto en millones de seguidores en todo el mundo”, afirmó su portavoz.

La cantante Rita Ora, que cantó con Payne en ‘For You’ de la película ‘Fifty Shades Freed’ escribió en X que está “desolada”.

“Tenía un alma amable, nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él, era una alegría estar en su compañía dentro y fuera del escenario”, manifestó.

La autopsia de Liam Payne arroja “politraumatismo” y “hemorragia interna y externa”

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que murió en la víspera en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, arroja que falleció de un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa”, según informaron este jueves fuentes de la Policía local.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

Payne, compositor y guitarrista, de 31 años, falleció este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo en la capital Argentina.

En horas de la tarde de este miércoles, el encargado del establecimiento afirmó a la Policía local “que sintió un fuerte ruido” en el pulmón interno trasero del hotel, y los oficiales luego constataron el fallecimiento de Payne, quien se había arrojado del balcón de su habitación.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte” y luego afirmó al canal TN que “no hubo posibilidad de reanimación”.

El mundo de la música en el Reino Unido está conmocionado por la muerte de Liam Payne

El mundo de la música reaccionó este jueves conmocionado en el Reino Unido por la muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, que cayó anoche desde una tercera planta de un hotel en Buenos Aires.

El cantante Olly Murs dijo hoy en su cuenta de la red social Instagram que se había quedado “sin palabras” tras conocer la trágica noticia y describió la muerte de Payne como “devastadora”.

“Siempre nos reíamos mucho cuando nos veíamos, a veces las charlas eran breves y dulces, pero cuando lo hacíamos era principalmente sobre lo bien irritante que lucía siempre su cabello”, escribió Murs.

“Liam compartía las mismas pasiones que yo, los mismos sueños, así que ver que su vida termine tan joven me golpea duro, estoy realmente destrozado y devastado por su familia y, por supuesto, por su hijo Bear, que ha perdido a su padre”, añadió.

Liam Payne y la cantante de Girls Aloud, Cheryl, tienen un hijo, Bear, nacido en 2017, fruto de una relación que duró entre 2016 y 2018.

Asimismo, la estrella de Wanted, Max George, calificó la muerte de Payne como “una noticia absolutamente devastadora. En los últimos años tuve el placer de conocerlo personalmente y pasé un tiempo valioso con él”, escribió en Instagram.

El cantante estadounidense Charlie Puth, coautor de la canción Bedroom Floor de Payne de 2017, dijo que estaba conmocionado después de enterarse del fallecimiento de Payne.

“Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido… Estoy tan triste ahora mismo, que descanse en paz”, dijo Puth también en Instagram.

El DJ y productor musical Zedd, que colaboró con Payne en la canción Get Low de 2017, calificó la muerte del cantante de “absolutamente desgarradora”, mientras que el cantante y rapero estadounidense Ty Dolla Sign dijo que “echará de menos” a Payne.

La banda Backstreet Boys rindió asimismo homenaje a través de un comunicado colgado en X.

“Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos en conjunto en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco”, indicó.

Payne formó One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran en forma individual en el programa de talentos The X Factor.

Después de convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.

Payne, nacido en la ciudad inglesa de Wolverhampton, lanzó su álbum debut como solista en diciembre de 2019, que incluía las canciones Polaroid, Familiar y Strip That Down.

Payne se presentó por primera vez en The X Factor en 2008 a la edad de 14 años cantando Fly Me To The Moon de Frank Sinatra.

El juez Simon Cowell del programa le dijo que regresara al programa de talentos de la cadena ITV dos años después.

En 2012, la banda One Direction ganó su primer premio Brit al mejor sencillo británico por su canción What Makes You Beautiful.

En agosto del año pasado, Payne había pospuesto su gira programada por América del Sur después de sufrir una “infección renal grave”.

Abren investigación por la muerte de Payne mientras los mensajes de pesar llenan las redes

Las autoridades investigan la trágica muerte del cantante británico Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Tenía 31 años, en agosto suspendió una gira por motivos de salud y poco antes de morir publicó en redes el mensaje “Hermoso día en Argentina”.

La noticia de la muerte de Payne produjo una catarata de reacciones de pesar en las redes sociales, donde se convirtió inmediatamente en un tema del momento (trending topic).

Uno de ellos, en la red X, muestra una foto de Payne y la leyenda: “Siembre iba a vivir deprisa y a morir joven”.

“Estoy conmocionado ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido”, escribió el cantante estadounidense Charlie Puth en Instagram.

En Buenos Aires grupos de fans y curiosos se congregaran a las puertas del hotel Casa Sur de la capital argentina, donde Payne falleció el miércoles por la tarde después de que una llamada al teléfono de emergencias desde ese establecimiento alertara de una persona agresiva que podía estar ebria o drogada.

La policía y personal de emergencias se personaron en el hotel y encontraron a un hombre joven que yacía en un patio interno y que presentaba una grave lesión en la base del cráneo, según dijo a los medios el jefe del equipo de paramédicos que confirmó su muerte.

El titular del servicio de emergencia de la capital argentina (SAME), Alberto Crescenti, dijo que quien luego se supo que era el famoso cantante, que estaba alojado en el hotel Casa Sur, “presentaba lesiones incompatibles con la vida” y sentenció: “Constatamos el fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación”.

A la espera de los resultados de la autopsia, todo parece indicar que la causa de la muerte fue la caída.

El caso está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14 de la capital argentina, a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi, informó el diario La Nación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido señaló que está en contacto con las autoridades de Argentina por la muerte del cantante.

El diario argentino La Nación recordó que Geoff y Karen Payne, padres de Liam, contaron en varias entrevistas a medios británicos que su hijo nació con insuficiencia renal y otros problemas de salud y debió pasar los primeros años de su vida en un hospital.

En agosto pasado el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección de riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

El cantante, que entró en el mundo de la música después de competir en el programa de “The X Factor” en 2008, al que regresó dos años después ya como integrante de One Direction junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, llevaba unas dos semanas en Argentina, los primeros días acompañado de su novia, la “influencer” estadounidense Kate Cassidy, de 25 años, con quien llevaba dos años de relación.

Horas antes de su muerte, publicó en la red Snapchat un “selfi” con un mensaje que decía: “Hermoso día en Argentina”.

El pasado 2 de octubre asistió a un concierto de su excompañero en One Direction Nlall Horan en Buenos Aires y se hizo una foto con el que colgó en las redes.

El quinteto One Direction, que quedó en tercer lugar cuando se presentó en The X Factor y rápidamente firmó con Syco Entertainment, fue una de las boy bands más populares y de mayores ventas de todos los tiempos.

Entre 2010 y 2016 la banda británica vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo impulsada por éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”.

En 2017, Payne debutó como cantante solista con “Strip That Down”, después de que One Direction anunciara una pausa indefinida. Su álbum debut “LP1” fue lanzado en 2019.

Entre los artistas que han manifestado su pesar por la muerte de Payne está el rapero Ty Dolla Sign, que escribió en Instagram: “Acabo de hablar contigo hace 2 días, amigo. Te extraño”.

“Es muy perturbador escuchar la noticia del fallecimiento de [Liam Payne]”, escribió Paris Hilton en X. “Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. 🙏 QEPD mi amigo”.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió en Argentina al caer desde un tercer piso

Liam Payne, exintegrante de la banda inglesa One Direction, murió este miércoles en Buenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales.

El fallecimiento del artista de 31 años fue confirmado por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que dijo a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte”.

