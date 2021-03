Disfruta de la pascua en VÍA VAI, La auténtica cocina italiana en Astoria

Te presentamos un especial de restaurantes en Nueva York con diferentes opciones de cena de Pascua: En esta ocasión conoceremos la auténtica cocina y vinos italianos ocupa un lugar central en Astoria de VÍA VAI.

Concepto: VIA VAI es la auténtica combinación de la experiencia italiana contemporánea reconocida por Michelin por la que vale la pena cruzar el puente en Astoria. La operación dirigida por el chef y propietario está dirigida por el nativo romano Antonio Morichini, quien ha elaborado y supervisa cada aspecto individual del restaurante, desde los platos hasta la carta de vinos e incluso la decoración, con la ayuda de su esposa Cynthia. Dedicado a llevar los verdaderos sabores de Italia a Nueva York, el menú del chef Morichini es una carta de amor en constante evolución a su tierra natal, y en particular a Roma, infundiendo sus propios giros modernos e inventivos para perfiles de sabor sorprendentes. Cada plato que se sirve está bellamente construido con delicada precisión y puede complementarse con su impresionante e inolvidable carta de vinos italianos. En Astoria, el equipo formado por marido y mujer ha estado sirviendo a la comunidad durante más de cinco años y lleva la auténtica cocina italiana, el vino y la hospitalidad a la vanguardia, creando unas atractivas mini vacaciones con la sensación de Italia para sus comensales.

Chef ejecutivo: el chef Antonio Morichini, quien trabajó en la industria de la construcción antes de cambiar de carrera, tiene una trayectoria impresionante con más de 20 años de experiencia. Asistió a la escuela culinaria en ICIF (Instituto Culinario Italiano para Extranjeros) en la región de Piamonte en el norte de Italia y comenzó su viaje en la ciudad costera de Chiavari en Liguria en el Lord Nelson Pub, trabajando con los mariscos capturados por los pescadores que traían directamente al restaurante. terraza con vistas al mar Tyherrian. Poco después regresó a su ciudad natal de Roma, donde se desempeñó como segundo chef y chef de cocina en varios restaurantes con estrellas Michelin, incluidos II Convivio Troiani, Glass Hostaria y Acquolina.

Trabajó en Nueva York durante algún tiempo con el chef ejecutivo y su mentor, Stefano Riccioletti, en Alfredo of Rome cerca del Rockefeller Center y Centolire de Pino Luongo. En 2008, hizo la mudanza permanente y aterrizó en Nueva York con el objetivo de abrir su propio restaurante italiano. Rápidamente se sumergió en la escena gastronómica y ascendió en las filas y se desempeñó como chef ejecutivo en la histórica Bottega del Vino, y en Provini y Bevacco, donde se desempeñó como chef inaugural en Brooklyn, y Gavi en Armonk. Después de investigar a fondo el panorama de los restaurantes, aprender los pormenores de una cocina exitosa y perfeccionar sus habilidades con Riccioletti y al frente de varias cocinas que cocinaban para los Clinton y Lionel Richie, abrió las puertas de VIA VAI en 2014.

Cocina: El chef Morichini sirve un menú de recetas exigentes utilizando métodos tradicionales italianos, comenzando cada mañana haciendo sus pastas con sus propias manos en la cocina.

Su menú comienza mejor con su variedad de antipasti con opciones como los favoritos del vecindario de Polpette, albóndigas de ternera cubiertas con salsa de tomate espesa que se destaca entre el resto y Bresaola, ternera curada enrollada y rellena con queso robiola cremoso con cebollino. y el sutil crujido de los pistachos, servido en un lecho de brotes con salsa de trufa negra.

En VIA VAI la pasta es un arte con selecciones tradicionales e interpretaciones más modernas, todo elaborado en casa y cocinado exprés con la estudiada “salsa” que la acompaña, ligera y delicada para no abrumar el paladar. Los especiales cambian a menudo y algunos de los más nuevos que encontrarán los comensales incluyen el Tortello di Brodo, tortello relleno con caldo de pollo y terminado con fondue de parmigiana, ligeramente aderezado con salsa de trufa y una reducción de vino marsala, por lo que se pide a los invitados delicados que los saquen con sus tenedores; y el Raviolo di Gamberi, es una hoja de pasta fina rellena de camarones y salsa de tomillo con mantequilla, terminada con un poco de ralladura de naranja para darle un toque cítrico. También ofrecen un Foie Gras Torchon, una magnífica presentación con higos secos, ralladura de naranja, chocolate amargo y pistachos, servido con pan brioche casero y mermelada de cebolla morada.

Las pastas exclusivas por las que VIA VAI se ha hecho conocido todavía están en el menú con ofertas como Tagliolini Al Nero Con Gamberi, tagliolini de tinta negra con camarones, espárragos, menta fresca y Pecorino Romano, y el recientemente reintroducido y actualizado Rotolo di Gnocco. relleno de espinacas y ricotta y terminado con mantequilla dorada y salvia. Platos de pasta romana, muestra la trinidad de Bucatini all’Amatriciana, bucatini (selección de oro gragnano) con carrillada de cerdo curada, salsa de tomate, cebolla, pimienta negra y Pecorino Romano; Mezzi Paccheri Alla Gricia, utilizando mezzi paccheri importado (selección de oro gragnano) con carrillada de cerdo curada, cebolla, pimienta negra y espolvoreado con queso pecorino Romano; y espaguetis a la carbonara. También destacan el tiempo probado y aterciopelado Cacio e Pepe, en el que siempre se notifica a los invitados que el tiempo de espera será de al menos 20 minutos para prepararse. Todos estos comenzaron como especiales y ahora son elementos básicos del menú debido a la demanda de los comensales.

Los platos principales que aparecen en el menú incluyen Cappesante, vieiras a la sartén con fondue de guisantes verdes, panceta crujiente y champiñones porcini, todos terminados con una salsa de trufa negra decadente pero ligera; Anatra, pechuga de pato servida con puré de papas con avellanas y reducción de arándanos y frambuesas; y Costolette, costillas de ternera a la brasa con una sutil pero presente especia, servidas con una esponjosa y sabrosa polenta de gorgonzola. El Branzino mediterráneo importado está disponible de varias formas, incluida la popular y sorprendente presentación del pescado envuelto en masa de pizza, que se abre al lado de la mesa para revelar el magnífico pescado del interior, infundido con el aroma de la combinación de romero, ajo y limón. y terminó simplemente con un ligero rocío de aceite de oliva selecto de la región de Sabina en el norte de Lazio.

Los postres no se pueden perder con todas las selecciones hechas por el chef Morichini, como el final dulce perfecto para su comida. Los huéspedes pueden disfrutar del tiramisú, la panna cotta o su selección de helados, todos hechos desde cero con sabores como avellana, pistacho y chocolate.

Vino: Una verdadera enoteca, VIA VAI presenta una seria lista de vinos 100% italianos curada por el Chef Morichini con ofertas por botella y por copa. El menú destaca más de 50 selecciones con 14 por copa. Un compromiso con el vino excepcional, los huéspedes no encontrarán vinos de nivel de entrada en el restaurante y en su lugar verán botellas menos conocidas de diferentes regiones resaltadas, todas seleccionadas por el chef Morichini para que combinen bien con sus platos. Morichini espera inspirar a sus invitados a pensar fuera del ámbito de las selecciones cotidianas, educándolos sobre variedades raras que se combinan cuidadosamente con cada oferta de menú.

Diseño: Un espacio rústico cálido y acogedor, el restaurante transporta a sus huéspedes a Roma con una hermosa barra de mármol anclada en el frente con su selección de vinos exhibida con orgullo. Como dice la Guía Michelin, “Via Vai puede entenderse en decoración: piense en paredes blancas, mesas de madera gris y un horno de ladrillos rodeado de azulejos del metro”. En la parte trasera del restaurante los comensales encontrarán una mesa más grande perfecta para grupos y que próximamente será una degustación de mesa del chef, que se pondrá en marcha en los próximos meses.

UBICACIÓN: 31-09 23rd Ave., Astoria, NY 11105

TELÉFONO: 347-612-4334

INSTAGRAM: @viavainyc

HORARIO: Martes a sábado: 4:00 pm a 11:00 pm Domingo: 1:00 pm a 11:00 pm

CAPACIDAD DE ASIENTOS: Comedor Principal: 40 Personas / Bar: 6 Personas

SITIO WEB: www.viavai-ny.com

ESPECIAL DE CENA DE PASCUA

VIA VAI está sirviendo un menú de precio fijo de cuatro platos con cena de Pascua al estilo italiano por $ 75, con la opción de agregar un maridaje de vinos por $ 30 más por persona de 1 p.m. a 11 p.m. El chef y propietario Antonio Marchini, reconocido por Michelin, elabora a mano la pasta todas las mañanas. El menú incluye: antipasto (aperitivo); elección de huevos horneados con hongos porcini y queso fontina o Fois Gras al Torcion (Fois Gras incrustado con higos secos, pistachos y ralladura de naranja, servido con Brioche y mermelada de cebolla morada), pasta primo (primer plato); Pappardelle con ragú de cordero, espárragos, salsa de trufa negra o ñoquis de setas y patatas, con pesto de conejo y tomate seco, secondo (plato principal); Scottaditto alla Romana (chuletas de cordero con incrustaciones de almendras, con brócoli rabe y salsa de ajo dulce) o Pechuga de pato braseada con puré de avellanas, reducción de frambuesa y arándanos y dolce (postre); Bombolone (rosquilla italiana rellena de crema pastelera de vainilla) o Maritozzo (Brioche romano clásico con crema Chantilly). Puede encontrar el menú de Pascua de Via Vai aquí. Via Vai ofrece cenas en el interior y al aire libre para su especialidad.