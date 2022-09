Vida financiera de la generación Z hispana gira en torno a la familia

De acuerdo con el reporte “Prioridades Financieras, Barreras y el Camino por Delante de la Generación Z”, la familia es la base de la vida financiera de los hispanos pertenecientes a este segmento de la población.

Nueva York – La generación Z hispana considera la capacidad de proveer para el futuro de su familia como un importante indicador de éxito financiero, de acuerdo con un estudio publicado hoy martes por Bank of America que explora las perspectivas de este grupo de edad (18 a 25 años).

De acuerdo con el reporte “Prioridades Financieras, Barreras y el Camino por Delante de la Generación Z”, la familia es la base de la vida financiera de los hispanos pertenecientes a este segmento de la población.

El análisis reveló que 54 % de la generación Z hispana no es económicamente independiente y aún depende de la ayuda financiera de la familia.

Además, la familia es más un incentivo financiero, con un 36 % que espera dejar un patrimonio a la próxima generación (frente al 27 % de la generación Z no hispana) y tener éxito financiero para enorgullecer a sus padres (36 % frente al 23 % de su contraparte no hispana).

En cuanto a la consecución de ese objetivo, 57 % dice que ser capaz de proveer para el futuro de su familia es parte de su definición de éxito financiero.

Asimismo, una de las prioridades de la generación Z hispana es tener casa propia. Casi la mitad (45 %) dice que pagar una casa o hipoteca en su totalidad se alinea con su definición de tener éxito financiero, y es más probable que dé prioridad a la compra de una casa en el próximo año (22 % frente al 14 % de los no hispanos de la generación Z).

Casi dos tercios de los miembros de la generación Z hispana (64 %) sostienen que es importante educar a su familia y/o comunidad sobre asuntos financieros. No obstante, una proporción similar (65 %) dice que sus padres no hablaron abiertamente sobre finanzas durante su infancia.

Las brechas educativas siguen siendo una barrera para esta comunidad a la hora de invertir. El 42 % no tiene ninguna inversión y, cuando se le pregunta por qué, la razón principal es no saber por dónde empezar (42 % frente al 27 % de la generación Z no hispana).

El reporte señaló que a medida que la generación Z busca construir una base financiera, la situación económica y la inflación han planteado nuevos desafíos para lograr sus objetivos financieros.

Entre los miembros de la generación Z en general, 73 % aseveran que la situación económica actual ha hecho que ahorrar sea más difícil. Consideran que la inflación ha dificultado aun más ahorrar para metas financieras (59 %) y pagar deudas (43 %), y ha generado más estrés financiero (56 %) en su vida.

Actualmente, 75 % de este grupo está tomando medidas o considera maneras de obtener ingresos adicionales, que incluyen cambiar de trabajo (34 %), convertir un pasatiempo en una fuente de ingresos (31 %), aceptar un segundo trabajo (26 %) o incluso un trabajo que no les gusta (23 %).

Al hablar del éxito en la vida, la generación Z está impulsada por el deseo de alcanzar la tranquilidad financiera (74%) y poder pagar cómodamente lo que desea tener.

Las tres prioridades principales de la generación Z para el próximo año incluyen ampliar su formación (40 %), prosperar en su carrera y mejorar su salario (32 %), y conseguir un nuevo trabajo (31 %).

Hoy en día, dos tercios (66 %) ahorran activamente para alcanzar metas financieras y, pese a la situación actual, 58 % se muestra optimista sobre su futuro financiero.

“La generación Z es ambiciosa y emprendedora. Toman medidas positivas y algunas de sus primeras decisiones financieras y profesionales al unirse a la fuerza de trabajo”, dijo Christine Channels, directora de Banca para la Comunidad de Bank of America. EFE