The Weeknd se prepara para una Super Bowl única

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha confirmado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará "America the Beautiful", como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Gustavo Reyes / / / 74

