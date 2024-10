Youtube y La Fundación We Are All Human hacen un impacto en Nueva York, junto con el influencer reconocido @Horchata_Soto

Por Sophia Angelica

La Fundación We Are All Human y el Colectivo de Creadores de Youtube organizaron recientemente un evento por el Mes de la Herencia Hispana en el corazón de Nueva York, invitando a reconocidos influencers y activistas comunitarios a ser parte de la experiencia.

Los dos panelistas destacados incluyeron a la fundadora de We Are All Human, Claudia Romo Edelman, y al creador de contenido Jorge Soto, conocido como @Horchata_Soto en las redes sociales.

“Fue una recepción increíble a través de los increíbles creadores que estaban aquí con tanta energía de saber que pueden ser parte de la historia que cambia la realidad de nuestra comunidad”, compartió Edelman exclusivamente con El Especialito.

Con más de 6 millones de seguidores en todas las plataformas, Soto ha tenido la oportunidad de generar un poderoso impacto con su voz.

“Siendo Latino, realmente te empodera para entender que no solo estás inspirando a la generación actual, sino también a la futura…Tienes que ser auténtico, porque eso es lo que te hace destacar”, enfatizó Soto.

Como líder y activista, Edelman ha estado luchando para elevar las voces hispanas en línea y a través de eventos en todo el país, incluyendo su Cumbre anual en las Naciones Unidas.

“Creamos esta organización con la iniciativa Hispanic Star para ayudar a los latinos a brillar, a que estos datos no sean secretos y que todo el mundo los conozca, porque hay que cambiar la percepción de los Latinos”, siguió Edelman.

La conversación se enfocó en cómo los creadores hispanos pueden celebrar su herencia y su comunidad a través de su contenido, educando sobre hechos importantes en sus plataformas.

“Los Latinos somos la gente. Somos la juventud. Somos el poder económico. Somos la billetera, y somos los empresarios”, explicó Edelman.

Los asistentes al almuerzo aprendieron que los hispanos son el 20% de la población, que la edad más común de los hispanos es 19 años, que la economía hispana es la segunda de más rápido crecimiento, que las latinas crean pequeñas empresas seis veces más rápido que cualquier otro grupo, y mucho más.

“Me encanta este evento, aprendiendo sobre las estadísticas. Hay mucho que puedo compartir con mi audiencia y transmitir a través de mi marca. Me encanta el equipo de YouTube por unir a la comunidad de esta manera”, reflexionó la influencer @travelingwithjessica.

Además, Soto y su familia son solo un ejemplo de esas estadísticas. Su madre es dueña de una joyería en Rhode Island, y él la llevó a la convención VidCon para que lo ayudara con su puesto y su mercancía.

“Tuvimos una fila increíblemente larga. Saludé a más de 1,000 niños, y vendí más de 700 cosas. Al ver niños que eran como yo cuando tenía su edad, me vi reflejado en ellos. Ese es el impacto que quiero dejar, inspirar a la próxima generación y decirles que pueden lograrlo”, dijo Soto.

Al final, la comunidad de YouTube quedó empoderada y lista para publicar en sus redes sobre sus propias experiencias como hispanos y aliados.

“Me encanta que todos hayamos podido colaborar y hablar entre todos”, compartió la creadora de contenido @creandoconpaola.