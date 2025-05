Por: Ignacio Teodoro

A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Mantente abierto a lo inesperado y no pierdas de vista tu valor. El fin de semana se acerca con nuevas posibilidades si eliges verlas.

Consulte tu afirmación del día y horóscopo del viernes 9 de mayo.

Afirmación del día:

“Estoy receptivo a lo nuevo y confío en lo que la vida me ofrece.”

Si sales por las noches estos días y buscas pareja, las posibilidades aumentarán sobre otros fines de semana, porque te presentas de una forma muy atractiva, y darás suficientes tonos de picardía y misterio como para atraer todas las atenciones.

Surgirán algunos conflictos familiares y tendrás que mediar entre algunos miembros. Aunque tus dotes comunicativas están más que demostradas, procura no implicarte emocionalmente. En el trabajo, recibirás una agradable sorpresa.

Los viajes o desplazamientos programados con suficiente antelación no parecen cuajar debido a circunstancias ajenas a tu voluntad. Te contrariará, pero no demasiado porque en el fondo tienes cerca a alguna persona a la que no quieres perder de vista.

Aprovecharás el momento de tranquilidad emocional para poner en orden tus ideas y sentimientos. Tu facilidad para encarar situaciones difíciles te ayudará a organizar tu mente en armonía con tu estado de ánimo. Te fe en ti mismo.

Las cuestiones económicas se van a ver favorecidas por la llegada de una cantidad de dinero inesperada que podría venir de la mano de una persona o de un trabajo atrasado. Aunque las cosas se presenten fáciles, no te emociones. Controla el peso y la alimentación.

Abandonarás los tonos grises de los últimos tiempos, y debes estar preparado para nuevos proyectos y objetivos que tú mismo vas a imponerte. No se trata de estar esperando a alguien, sino de tomar la iniciativa y conseguir las metas que te hayas marcado.

La constancia será vital para la consecución de cualquier meta. En el terreno amoroso, el romanticismo quedará relegado y será el sentido práctico el que guíe tus actos. Tendrás buenos apoyos en el momento en que los necesites.

En lo profesional, aparecerán oportunidades de lucimiento si sabes jugar bien tus bazas. Aprovecha tu carisma también fuera de la empresa, y despliega tus habilidades para iniciar nuevas relaciones sentimentales.

No te convendrá mostrarte distante con las rutinas y hasta miserias propias de tu trabajo; aunque últimamente tu estado de salud no te invite nada a compartir, no será bueno que te señalen ahora. Alguien puede utilizarlo en tu contra cuando menos te lo esperes.

Deberías acabar con los asuntos pendientes del trabajo antes de aceptar otros nuevos, a este ritmo acabarás con un agobio y estrés muy contraproducente para tus intereses, sobre todo en el campo de la salud.

Entrarás en una fase delicada en lo que a la salud se refiere, que tal vez tenga mucho que ver con tu estado de ánimo. Necesitarás cuidados extraordinarios en el cuerpo y el alma, pero los tendrás a raudales.

La impaciencia y la ansiedad por lograr determinadas situaciones pueden crearte problemas con tu pareja. Intenta encontrar una solución rápida que restablezca la calma a situaciones con difícil retorno a la normalidad.