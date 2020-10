Alfie’s Bar & Kitchen, renovado y más delicioso con el chef Darren Pettigrew.

El delicioso secreto de Hell's Kitchen actualiza su querido menú y presenta al nuevo chef Darren Pettigrew.

CONCEPTO: Alfie’s Bar & Kitchen, el favorito del vecindario Hell’s Kitchen que acaba de celebrar su octavo aniversario, ha elegido al chef ejecutivo Darren Pettigrew para dirigir la estufa, destacando un menú nuevo y renovado del New American Gastro Pub. El restaurante es propiedad del experimentado restaurador, Sean Hayden, cuya carrera abarca 25 años y se desempeña como socio del grupo de restaurantes SRP NYC (Valerie, Dalton’s y Jasper’s Tap House & Kitchen). Hayden vio la necesidad de crear una verdadera experiencia de restaurante para la comunidad y fue el primero en traer una cocina estadounidense más sofisticada al vecindario. Ahora, el chef Pettigrew brindará a los queridos clientes de Alfie una experiencia gastronómica nueva y mejorada con platos nuevos estadounidenses elevados, destacando los ingredientes orgánicos de origen local.



Chef ejecutivo: el chef nacido en Dublín Darren Pettigrew se formó en Londres en Da Vere Grand Connaught Rooms y creció trabajando en las cocinas de Nueva York. A lo largo de su carrera, se ha puesto la estufa en innumerables restaurantes establecidos en Nueva York, perfeccionando sus habilidades en la cocina y continuamente empujando los límites con versiones más creativas de los platos cotidianos. Anteriormente fue propietario del restaurante de mariscos Stella Maris en South Street Seaport durante cinco años. También pasó varios años trabajando con los famosos restauradores Peter y Harry Poulakakos en sus propiedades del distrito financiero. Ahora se desempeña como chef ejecutivo del grupo de restaurantes SRP NYC, desarrollando menús innovadores para sus diversos conceptos.

MENÚ: El menú de la cena del chef ejecutivo Darren Pettigrew comienza con una variedad de entrantes como el hummus de garbanzo verde y aguacate, que es ligero y cremoso, servido con crudité de vegetales de la huerta y za’atar de trigo integral a la parrilla, espolvoreado con la especia dukkah. La burrata es una de las favoritas de los fanáticos con un hermoso plato de burrata Maplebrook Farm de Vermont, romesco de almendras marcona, tomates cherry regordetes, todo delicadamente rociado con aceite de oliva de albahaca y servido con masa madre tostada. Pesto Bianco Flatbread es un gran plato para compartir cubierto con espárragos, rúcula tierna, ricotta, parmesano y mozzarella.

Si bien las ensaladas pueden ser simples, Alfie’s no escatima en creatividad cuando se trata de sus tomas con selecciones como la ensalada de pollo crujiente Karaage Buffalo, que se mezcla de manera divertida con tomate, maíz, pepino, zanahoria y migajas de queso azul, todo espolvoreado con un aderezo de diosa verde.

Los sándwiches y hamburguesas son lo más destacado de Alfie’s Grass Fed Beef Burger, que incluye también la opción Build Your Own Burger con una selección de carne de res o pavo y aderezos como tocino, aguacate, queso azul, queso cheddar gruyere, champiñones y chalotas crujientes. .

Para los platos principales, el clásico pescado y patatas fritas con fletán rebozado con cerveza ofrece el crujiente por excelencia, servido con guisantes blandos, limón en conserva, alcaparras y una gran pila de patatas fritas cortadas a mano o camote. Mientras que Char Grilled Steak Frites son tiernos y jugosos, hechos con 12 oz. Tira de ternera brant NY en salsa de pimienta y servida con papas fritas cortadas a mano.

El restaurante también destaca una serie de especiales semanales de temporada con opciones actuales como los camarones crujientes Kaitafi con alioli de chorizo o la ensalada de vieiras a la sartén, vieiras rellenas que se cortan como mantequilla sobre rúcula, pepinos triturados, aguacate, sandía, tomate tradicional, cebolla morada y pipas de girasol, ligeramente aderezada con una vinagreta de naranja y romero para añadir un toque cítrico.

Actualmente, el almuerzo solo se sirve los viernes con opciones como el sándwich de pollo a la parrilla con alioli de pesto, fontina, rúcula silvestre y tomate en rodajas en una ciabatta tostada o ensalada César Baby Gem & Kale con semillas de girasol, patatas fritas de parmesano, crutones de focaccia y un limón Aderezo César con complementos como salmón a la parrilla.



POSTRE: Los postres vienen en forma de galleta de sartén con chispas de chocolate y anacardos, y helado de leche malteada y caramelo salado.



BRUNCH: Por primera vez desde sus inicios, Alfie’s ahora ofrece brunch con una opción sin fondo con opciones que incluyen mimosas clásicas, mimosas de temporada, Bloody Marys y cervezas de barril Gunn Hill pilsner. Debe probar el tradicional desayuno irlandés Proper, una oda a la patria del chef Pettigrew y Hayden, el plato es un sitio para la vista con huevos, salchicha de cerdo, tocino irlandés, frijoles horneados, tomate asado, budín blanco y negro, servido con tostadas. Las tostadas francesas empapadas con crema de ron son perfectas para los golosos, hechas con pastel de café de montaña azul, plátanos brûléed y bayas de verano. Una comida de brunch no estaría completa sin un Benedict y el Country Ham Benedict no defrauda. Los waffles de pan de maíz se apilan con huevos escalfados, jamón de campo y verduras mixtas cubiertos con una salsa holandesa decadente y se sirven con papas fritas caseras.



PROGRAMA DE BEBIDAS: Como bar de cerveza artesanal, Alfie’s cuenta con alrededor de 24 cervezas de barril rotativas que cambian semanalmente. Un defensor de las cervecerías locales tanto grandes como pequeñas, los huéspedes encontrarán una selección diversa de los cinco condados, como Gun Hill Pilsner y Great South Bay Splashing Pumpkin.

El menú de cócteles de temporada actual fue creado por el director de bebidas de Valerie, Marshall Minaya, cuyos créditos anteriores incluyen Salvation Taco y The Spotted Pig bajo la dirección de April Bloomfield. Minaya sirve selecciones de temporada, clásicos y creaciones anticuadas exclusivas. Su menú exclusivo Old Fashioned no debe perderse con el Split Old Fashioned (whisky de centeno, brandy de manzana enlazado, amargos de naranja y amargos de angostura) y el Wisconsin Old Fashioned (lotes pequeños de bourbon de Elijah Craig, demerara, amargos de angostura, naranja y cereza al brandy).



HAPPY HOUR: Hay un happy hour todos los días de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y los fines de semana de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Las selecciones que se presentan incluyen $ 8 Old Fashioned, $ 6 Bluepoint Blueberry Ale y $ 7 House Wines.

EXTERIOR: El restaurante ha creado un amplio comedor al aire libre con 55 asientos. Las mesas de madera están estratégicamente colocadas a los lados con divisiones de vidrio entre cada una y la vegetación está esparcida por todas partes. Hay sombrillas a rayas azules y blancas disponibles, por lo que la lluvia inesperada nunca es un problema en Alfie’s.

ENTREGA Y PARA LLEVAR: Alfie’s ofrece comida para llevar y entrega en GrubHub, destacando selecciones como el salmón King Ora asado a la sartén con maíz jersey, quinoa, habas, chile Fresno y velouté de maíz dulce.



Ubicación: 800 9th Avenue, Nueva York, NY 10009;

Sitio web: www.alfiesnyc.com

Teléfono: 212-757-2390

Instagram: @alfiesnyc

Horario: martes a jueves. 5pm – 11pm, viernes 12 p.m. – 11 p.m.,

sábado & Dom. 11 a.m. – 11 p.m.

Capacidad de asientos: 55 (exterior) y 25 (interior)