Amazon Music LAT!N conecta los géneros country y regionales mexicanos

Nueva interpretación en espanglish de "Fancy Like" de Carin Leon y Walker Hayes Amazon Original

Nueva York – Amazon Music LAT!N anunció hoy el lanzamiento de “Whisky & Tequila”, una nueva playlist que unifica dos de sus géneros más escuchados, el regional mexicano y el country. Para iniciar esta nueva playlist, el cantante y compositor regional mexicano Carin Leon y la estrella de la música country Walker Hayes se han unido para crear una interpretación exclusiva en Amazon Original de la exitosa canción de Hayes, “Fancy Like”.Además, lo acompañará un video musical que muestra las culturas de ambos géneros que se estrena hoy también.

Esta nueva playlist es parte del Mes de la Herencia Hispana y la programación del primer aniversario de Amazon Music LAT!N que se centra en el tema “La cultura que nos conecta” y la unificación de artistas y fans a través de la música.

El cantautor nativo de México Carin León es una estrella en ascenso en el género regional mexicano, con numerosas canciones asegurando lugares en las listas Hot Latin Songs, Latin Airplay y Regional Mexican Airplay, incluyendo “Me La Avente” y “Tú”. Leon ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la música latina, como C. Tangana, Grupo Firme, Espinoza Paz, Matisse y Jessi Uribe, y recientemente lanzó su tercer álbum de estudio “Inédito” en mayo de 2020. La nueva colaboración de Leon con la superestrella de country Walker Hayes tiene como objetivo integrar el sonido regional mexicano en la música country dominante, permitiendo que nuevas audiencias se introduzcan a este popular género tradicional.

“Cuando comenzamos a trabajar no pensábamos en llegar a tener semejante éxito o pensar que nuestra música regional mexicana abarcaría espacios en el mercado anglo y mucho menos en un género tan fuerte como lo es el country”, dijo Carin Leon. “Para mí, como músico y además como persona, significa mucho ser de los primeros que estén realizando este tipo de colaboraciones. Como músico experimentar y poder hacer algo así refresca lo que venimos haciendo, sobre todo poder colaborar con gente tan talentosa como Walker y todo su equipo. Ir a Nashville, a esta ciudad tan importante para la música a realizar esto, me vuela la cabeza, por momentos siento que necesito que me pellizquen para creérmela un poquito”.

“Escuchar mi canción cantada en español por primera vez fue bastante alucinante”, dijo Walker Hayes. “Carin suena increíble, tiene mucho estilo. Suena muy bien y espero que a sus fans les encante lo que ha ideado para ‘Fancy Like'”.