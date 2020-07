Amazon Prime Video y Diego Luna te guardan un lugar en la mesa con “Pan y Circo”

Pan y Circo es la más reciente serie Amazon Original anunciada por Prime Video para México, y se une a una lista en crecimiento de series locales aclamadas y populares, como Cómo Sobrevivir Soltero, De Viaje con los Derbez, El Presidente, Diablo Guardián, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo y El Juego de las Llaves, junto con otras exitosas series Amazon Originals alrededor del mundo incluyendo a Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Fleabag, Good Omens, Carnival Row y The Marvelous Mrs. Maisel.