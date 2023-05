CAMILE MASFLOW LLEGA A PRENDER EL VERANO 

Lilian Maranet, conocida en la Industria de la Música, como Camile MasFlow, Cantautora y Productora de Reggaetón.

Nueva York – Mi gusto y pasión por la música nació a mis 6 años, cuando en vivo pude disfrutar de las interpretaciones de mi tío, un gran músico y timbalero, parte de las orquestas de varios exponentes musicales de salsa para mediados de los años 80s, a mis 11 años, compuse mi primer tema y comencé a cantar en mi escuela, causando que se regara la voz, de la que muchos opinaban por mi particular forma de interpretar el género, logrando llamar la atención de Jayson del dúo los Boys quien se desplazó a verme a la escuela, ¿Qué sucedió? no podía omitir ese detalle que a la gran mayoría nos sucede, pues me amedrenté y no canté, es increíble, ¿no? sin embargo seguí escribiendo para mí y poco a poco impulse mi carrera ya para el 2003 con “Quién Tiene Más Flow”, una canción que apareció en Luny Tunes y el álbum compilatorio de Noriega, Más Flow. Continué grabando con algunos de los mejores Productores de Reggaetón, incluyendo DJ Nelson y Rafi Mercenario, apareciendo en varios álbumes de compilación producidos por ambos, entre otros… a pesar de comenzar mi carrera en el 2003, aún no lancé un álbum de estudio, sin embargo, con mi primera canción “Quien Tiene Más Flow “hice parte de (“Who Has More Flow”) para Luny Tunes y el álbum compilatorio de Noriega , Más Flow , antes de eso actué en un club llamado “The Noise” en San Juan, Puerto Rico.

Para el 2004, hice parte de “Ya No Queda Nada”, del reconocido Salsero Tito Nieves, parte de su álbum del debut para Sony, “Fabricando Fantasías”. Según Evan Gutiérrez de All Music, la pista era “tan audaz y moderna”, fue además número uno en el Billboard Tropical Songs; genial ¿no? una nominación al Billboard Latín Music Award en el 2005 por “Tropical Airplay del Año, Dúo o Grupo”.

Continuando con un poco más de la historia de mi trayectoria musical, otras de mis interpretaciones son:

“A ver quién da Más”

“Aquí llegó la que le mete Flow”

“Así es que Eh con “Lisa M”

“Con el Fuete con “D’ Mingo”

“Dale más duro con “Las Guanábanas” “Gatas”

“Más Perreo”

En Sangre Nueva disco que revoluciono el mercado en otra área nueva logre otro exitoso Tema y para el 2006 me dedique a crear temas nuevos para grabar en otras líneas y géneros que entiendo podría dominar con la ayuda de un buen equipo de trabajo al cual acabo de tener la oportunidad de ser parte con Cavalucci, me avía tomado un tiempito para formar y darle prioridad a mi familia, no es fácil afrontar la fama. Pero continué componiendo y preparándome para hacer buena música, hoy cuento con mi sello disquero Cavalucci Business Inc. y sin duda de la mano de los mejores productores del género espero brindarles lo mejor del Reggaetón y movimiento Urbano, como la Nena del Flow.

Regreso al negocio del Entretenimiento junto a Mr. Cavalucci y su compañía conservando “Quién tiene más Flow”, con fusiones que sin duda espero, lleven mi experiencia y años de trayectoria a la cúspide de mi carrera musical, con su apoyo, el Boogie Down y todo ese hermoso público y seguidores del movimiento urbano continuaré hasta que me lo permitan…

Reggaeton Pa’la Discoteca fue el primer sencillo en el Relazamiento de carrera de Camile Junto a Cavalucci Business Inc., Perreo de Averdura el 2do sencillo y ahora tenemos lo nuevo dos temas ala vez (Llegale, Superfly)…