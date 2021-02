Ana de la Reguera te invita a cuidar tu salud bucal

Después del gran éxito obtenido con su serie "ANA", de la Reguera nos presenta sus nuevos proyectos que incluyen "The Forever Purge", la última película de la franquicia Purge, "Army of the Dead" y "El Rey de todo el mundo".

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Colgate



La actriz, escritora y productora nacida en México Ana De La Reguera es una intérprete y creadora de múltiples guiones conocida por su trabajo en proyectos exitosos tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Tan sólo el año pasado De La Reguera protagonizó su serie de comedia homónima, “Ana”, que creó, fue productora ejecutiva y escribió. El programa se estrenó en la plataforma de transmisión en español de Lionsgate, Pantaya, en abril pasado, así como en las plataformas de América Latina Amazon y Comedy Central.

El programa recibió una nominación al Premio Imagen el año pasado al Mejor Programa de Primetime: Comedia y fue nominado para un Premio GLAAD a la Mejor Serie de Televisión con Guion en Español. Además, De La Reguera protagonizó recientemente “El Rey de todo el mundo” para el director Carlos Saura, ganador del BAFTA.

No hablamos de “ANA”, tu serie homónima a la que le fue muy bien

– Así es, estoy muy contenta porque, aunque estuvimos en pandemia para mí 2020 fue un año de muchas bendiciones como bien lo dices con mi serie y con otros proyectos que he logrado definir. Muchos me dicen “suertuda” pero son los frutos de muchos años de trabajo.

Hablemos de esos nuevos proyectos

– Próximamente protagonizaré “The Forever Purge”, la última película de la franquicia Purge y “Army of the Dead” la próxima película de Netflix del director Zack Snyder. Ambas películas se estrenarán este año. También volveré a interpretar el papel del largometraje en la serie derivada animada, “Army of the Dead: Lost Vegas” para Netflix y Snyder.

¿Cómo cuidas tu sonrisa y tus encías?

– En esta profesión, y en la vida en general, es tan importante cuidar de mi sonrisa proactivamente de la misma manera que cuido mi piel. Incluyendo cuidar de mis encías… ¡porque son la mitad de mi sonrisa! La cuido con la nueva crema Colgate Renewal enfocada en reparar la salud de las encías.

5 Secretos de Belleza

1. Tener un buen dermatólogo e invertir tiempo y dinero en cuidar tu piel.

2. Dormir bien (mínimo 8 horas).

3. No tomo y no fumo. Quizás sólo un vino o una cerveza en una celebración.

4. No me estreso por nada ya que te pone de malas y te arruga.

5. Lavarme los dientes 3 veces al día durante 4 minutos.