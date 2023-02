Ana Patricia Gámez sorprende a sus seres queridos por el Día de San Valentín

Amazon te facilita las compras con una gran selección de regalos para todos los gustos y entrega rápida y gratuita con Prime

Nueva York – Ayer fue San Valentín y fue el momento perfecto para regalar un detalle especial y pasar tiempo de calidad con los seres más queridos. Hay muchas maneras para celebrar el amor y la amistad y, realmente, puedes alegrarle el día a alguien recordándole lo mucho que te importa. Desde los regalos más clásicos, como tarjetas y chocolates, pasando por unos detalles más modernos y tecnológicos para él y productos que seguro le encantarán a todas, hasta unos detalles amorosos para los más pequeños o regalos para disfrutar de una noche acogedora en casa, Amazon tiene todo lo que necesitas para regalar, prepararse y disfrutar de este día con mucho cariño.

La presentadora del programa ‘Enamorándonos’, Ana Patricia Gámez, no es una novata cuando se trata de asuntos del corazón, y por ello, se unió a Amazon para celebrar este día tan especial en el que todos quieren celebrar el amor y la amistad en todas sus formas.

“Nunca sabes hasta qué punto puedes alegrarle el día a una persona regalándole un detalle, por pequeño que sea. Siempre que podemos, nosotros los latinos celebramos los días especiales con nuestras familias y amigos más cercanos, y San Valentín es la ocasión ideal para recordar a los que quieres qué son importantes. En Amazon he descubierto que puedo construir mi propia lista de regalos para todos, y puedo hacerlo directamente desde mi teléfono o, incluso, enviarlos directamente para que los reciban en su propia casa”, revela la presentadora del programa ‘Enamorándonos’ de Univision.

Así, con sus recomendaciones, Ana Patricia compartió con nosotros lo que normalmente les regala a sus seres queridos. ¡Son muchos: desde sus hijos, su esposo, sus amigas, y muchos más! Este año tendrás una gran inspiración para las ideas de regalos.

Sorprende a los que comparten aula con tus hijos: sus profesores y compañeros

A veces no nos damos cuenta de que los más pequeños de la familia pasan gran parte de su tiempo en el colegio. Para mostrar agradecimiento a los maestros de sus hijos, Ana recomienda esta simpática taza de café que se construye con bloques, para que tomarse un café también pueda convertirse en una actividad divertida y creativa.

Ana Patricia procura todos los años mandar una sorpresita al colegio de sus niños: “Para los compañeros de clase de Giulietta, siempre personalizo unas cajitas con un surtido de caramelos de chocolate, tarjetas divertidas para mandarles un mensaje lindo a los niños, accesorios originales como unas gafas con lentes en forma de corazón y pegatinas de corazones para que puedan decorar sus útiles escolares, y pulseras de princesa para las mejores amigas de Giulietta. ¡Los niños son felices con las sorpresas y a los profesores les alegras el día!”

Sorprende a tus más fieles compañeros de vida: tu familia

No hace falta explicar que este amor es incondicional y que solo por eso, siempre es de buen recibo aprovechar el Día de San Valentín para regalar a tu familia. Sino que lo diga Ana Patricia, quien todos los años les dedica un detalle a todos sus miembros familiares más cercanos, ¡incluido su perro Maximus! Aquí te dejamos algunas sugerencias que tiene pensadas para este año:

Para su marido Luis, unos Echo Buds de última generación que encajan perfectamente con su estilo de vida saludable y lo acompañarán mientras hace ejercicio. Lo mejor de todo, es que integran Alexa, y así puede hacer todo lo que haría con Alexa en casa, pero en el camino: llamadas, recordatorios y hasta apagar alguna luz que haya dejado prendida en casa o avisar cuando ya va en camino, simplemente diciendo: “Alexa, comunica que voy en camino” y el mensaje sonará en todos sus dispositivos Echo.

Para su niña Giulietta, que es tan presumida, un kit para hacer pulseritas con el fin de que desarrolle su creatividad y gusto, y empiece a formar su propia caja de joyitas.

Para su niño Gael, un rompecabezas de madera para que pueda desarrollar el aprendizaje cognitivo y estimular su propia creatividad, así como esta linda camiseta ideal para estrenar el día de San Valentín.

Y para su mascota Maximus, que no iba a ser menos, un juguete de peluche para perros que, al presionar el corazón activa una música relajante durante 10 minutos. ¡Los perros siempre son los más agradecidos!

Sorprende a tu: tu mejor amiga

Todo el mundo tiene a esa persona que le acompaña en todas las aventuras a lo largo de la vida y con la que no hay secretos. Para Ana Patricia, sus amistades son muy importantes puesto que se trata de relaciones personales desinteresadas que se deben fortalecer todos los días. Por ello, qué mejor que cuidar a las amigas con algún detalle perfecto para el Galentine’s day, que se celebra cada vez más el 13 de febrero entre las mujeres que viven en Estados Unidos.

La celebración consiste en reunirse cada año en la víspera de la fiesta de los enamorados para disfrutar de una comida con amigas, realizar una clase de cocina colectiva, o celebrar con una fiesta por todo lo alto. En Amazon tienes miles de productos que puedes regalar a las afortunadas durante esta reunión, aquí van algunas recomendaciones de Ana Patricia:

Una mascarilla de labios nocturna para que tu amiga del alma se sienta mimada cada noche y tenga los labios hidratados y luminosos en todo momento.

Para la próxima reunión con amigas, regala esta linda tabla de charcutería de bambú en forma de corazón de la colección de Paris Hilton para que la diversión no termine.

Otro regalo con el que no te equivocas es una joya, un collar y gargantilla en capas chapado en oro de 14 quilates que destacará entre todos los demás collares lisos.

Sorprende a la persona de la que estés enamorada: tu alma gemela

Dicen que el amor todo lo puede, así que no dejes de demostrarlo todos los días y ten un detalle con la persona que amas.

“Todos los años intento superarme a mi misma y regalarle a mi esposo algo aún más lindo. Desde experiencias los dos solos a regalos originales que sé que le harán mucha ilusión”, comenta. Aquí destacamos algunas sugerencias de la celebridad para ayudar a las personas enamoradas a elegir el mejor regalo o preparar la cita ideal:

Si tu pareja es presumida, siempre acertarás con accesorios tales como un reloj Megalith de cuarzo y acero inoxidable o unas gafas de sol Ray Ban .

Si es un apasionado de la música, Ana propone que le regales un altavoz portátil Bose que funciona por Bluetooth y que son divinos para viajar o si, por el contrario, es un entusiasta de los modelos antiguos, siempre podrás sorprenderle con un tocadiscos para vinilos . ¿Quién no quiere bailar a la luz de las velas?

Si estás pensando en organizar una velada romántica y especial, una fondue de queso y luego una copita en un juego de decantador de whisky personalizable serán tus mejores aliados.

Para compartir momentos especiales en el día a día, el Fire TV Cube de tercera generación o alguno de los modelos de Fire TV Stick (Lite, Stick Lite, Stick 4K, Stick 4K Max), reproductores de streaming, que te permiten convertir cualquier televisor o proyector con un puerto HDMI, en uno inteligente, y acceder a más de cien mil películas y series a través de tus servicios de suscripción preferidos. Estos dispositivos se convertirán en la herramienta perfecta para que juntos, y en la comodidad del hogar, puedan disfrutar de las mejores peliculas y series y entretenimiento, ya que incorporan un Control Remoto por Voz Alexa, con el cual es posible buscar y controlar contenido con solo usar la voz.

“A veces, entre tantas tareas diarias, vamos tan de prisa que nos dejamos llevar y nos cuesta encontrar ideas de regalos originales que puedan encajar con la persona que queremos hacer sentir especial. Con Amazon he encontrado unas sugerencias de regalos que me facilitan la búsqueda del detalle perfecto para todos mis seres más queridos”, comentó Ana Patricia.

¡Ahora ya sí que no hay excusa para no regalar o sorprender a todos tus seres queridos todos los años, entrando en amazon.com/diadesanvalentin y házte con ellos! ¿Lo que te preocupa es que no llegue a tiempo? Suscríbete a Amazon Prime para un envío rápido y gratuito.