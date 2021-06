Andrea Zúñiga – 6.1 Millones de followers en Instagram

La YouTuber mexicana se lanza como cantante con "El que se enamora pierde".

Por: Gustavo Retes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Cortesía del artista

A su corta edad, Andrea Zúñiga se ha convertido en una estrella de las redes sociales, fue ganadora de un MTV MIAW como “La influencia más fresca” en 2019, posicionándose como una de las influencer juveniles más populares, no sólo en México, sino en distintas partes del mundo.

Andrea Zúñiga comenzó su carrera en el 2017, tuvo participación en diferentes producciones de la televisión al ser parte de importantes proyectos como: “La Descarada”, “El Juego” y “El Destino del Ilegal”.

Con su primer tema musical “Como Antes”, logró todo un éxito, alcanzando más de 9 millones de visitas en su canal de videos oficial, siendo tendencia #1 de YouTube México y #2 a nivel mundial a una semana de su lanzamiento en el 2020

Actualmente Andrea Zúñiga, ha acumulado en su perfil oficial de Instagram 6.3 millones de seguidores, mientras que en YouTube tiene 6.27 millones de suscriptores y en TikTok ha logrado más de 2.5 millones de seguidores, sumando un total de más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

El 2021 será un gran año para la multifacética artista, ya que en los próximos días se dará a conocer su nuevo material musical de corte urbano bajo la dirección de Z Records.”

¿Cuál es la historia detrás de este tema?

– La verdad es que la inspiración para este tema es lo que vivimos a diario donde la mayoría de las relaciones no duran. Me he identificado con ese sentimiento durante mucho tiempo y quería compartirlo con mis seguidores.

¿Cómo está el corazón de Andrea en este momento?

– Feliz, en este momento estoy en una bonita relación.

Ha sido muy difícil, pero le estoy echando muchas ganas hasta que la gente diga: Quiero escuchar más su música (risas).

¿Piensas seguir siendo YouTube o dedicarte por completo a la música?

– La verdad empecé haciendo cine, luego youtube y ahora música, pero espero poder seguir haciendo las 3 pues me encantan.

¿Vas a lanzar un disco?

– Sí, esa es la meta, pero por ahora quiero sacar un sencillo cada cinco semanas.

¿En cuanto a la actuación qué proyectos vienen?

– Para el verano saldrá dos películas Netflix.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración musical?

– Me encanta Karol G. Me encantaría hacer un dueto con ella.