Sabrina, la Princess guatemalteca del POP

La hermosa cantante nos cuenta cómo superó grandes obstáculos de salud y por qué hoy más que nunca quiero darlo todo.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Andrea Ramírez

Después de superar trastornos alimenticios, el bullying, una enfermedad autoinmune y la pérdida de visión en uno de sus ojos, la cantante guatelmateca Sabrina vuelve a la escena musical más renovada que nunca.

Además de hacer noticia con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Toma y Dame”, Sabrina, se ha convertido en un ejemplo de superación y fuerza a través de sus redes sociales.

Sabrina La Princess, como se hace llamar, empezó a cantar y a bailar desde los 3 años. Su familia vivió en Estados Unidos y compartió con ella el gusto por la buena música. A los 9 años regresó a Guatemala donde sufrió los terribles estragos del bullying hasta los 15 años.

Desde los 16 años comenzó a tocar puertas en las disqueras de la ciudad del sol, exponiéndose a múltiples negativas, que en lugar de desanimarla, lograron el efecto contrario: cada vez, era más insistente. Es así como 4 años después, Eddie Fernández y Adrián Posse fijaron sus ojos en ella, presentándole a Rudy Pérez, quien produjo su primer trabajo musical del que se desprendió “Cuidado, Amor”, el tema que llegó al TOP 30 del listado latino de Billboard y se posicionó en primer lugar en todos los países de Latinoamérica.

Tuvieron que pasar varios años para que Sabrina, regresara a los escenarios. Esta vez lo hace de la mano del colombiano David López López más conocido como DLL, quien ha participado en importantes proyectos como productor, ingeniero y arreglista junto a: Los Temerarios, José Feliciano, Beyoncé, Luny Tunes, Gilberto Santa Rosa, Alexis & Fido, Wyclef, Cabas, Fonseca, Cali & El Dandee, entre otros.

¿De qué va tu nuevo sencillo?

– “Toma y Dame” es una canción con un ritmo y un sonido pegajoso que te invita a bailar; y una letra pícara que combina la identidad y el estilo pop-urbano que caracteriza al cantante y productor colombiano.

Hablemos del video

– “Toma y Dame” llega acompañada de un colorido y autentico video clip producido por Surreal Films y bajo mi dirección creativa. Para mí, este tema llega en un momento muy importante pues DLL me salvó la vida y me dio una nueva esperanza para retomar la música, esa que ha sido mi motor desde los 9 años.

Has tenido experiencias de vida muy fuertes y transformadores… Cuéntanos un poco de estos momentos de tu vida que te hicieron cambiar y reinventarte

– Aprendí a ser fuerte aferrándome a mi sueño. Pienso que todas esas experiencias de bulling que sufrí desde los 9 a los 15 años me hicieron fuerte y me prepararon para esta industria.

¿Qué fue lo más fuerte que te pasó entrando a la industria?

– Recuerdo que en mi primera entrevista en una disquera me dijeron que era muy gorda y fea. Ahí empezó la anorexia y la bulimia hasta que mis papás intervinieron y pude recuperarme.

¿Trabajaste con PEPSI en su campaña y concierto? Háblanos de esa experiencia

– Trabajar con PEPSI es un sueño hecho realidad. No esperaba que “Toma y Dame” tuviera tanta acogida sin disquera o apoyo. Todo fue viral y me siento muy contenta.

¿Qué tienes preparado para este verano que ya comienza?

– Estoy preparando mi segundo video y armando mi disco producido por DLL. Con letras mías y de Víctor el Nazi. Voy a grabar dos videos nuevos y un documental.

¿Cómo se llamará el disco?

– El nombre será 11 porque es el número de los ángeles y se lo dedicaré a mi perrito que acaba de morir.