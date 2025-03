Ariana Grande sana heridas de su divorcio en la versión extendida de ‘Eternal Sunshine’

La cantante estadounidense Ariana Grande sana las heridas de su turbulento divorcio con su exmarido Dalton Gomez en la versión extendida de su séptimo álbum de estudio ‘Eternal Sunshine’, publicada este viernes.

Con una nueva intro al “fin del mundo”, Grande da paso a cinco nuevas pistas con ‘Twilight Zone’, un sencillo en el que, arropado en una base de pop ochentera, revive su relación con Gomez para lanzarle un último mensaje.

“Espero que ganes como mejor actor porque me equivoqué completamente contigo”, rezan los versos del tema principal de esta versión extendida.

“Y no es que todavía no te haya superado. Es tan extraño, esto nunca lo hago. No es que te extrañe, no lo hago. A veces, simplemente no puedo creer que hayas sucedido”, agrega la cantante.

A ‘Twilight Zone’ le sigue ‘Warm’, en el que relata su estado de felicidad con su vida personal y la posibilidad de volver a encontrar el amor. “Porque estoy genial por mi cuenta. Pero es más cálido En tus brazos”, canta en el estribillo.

Con ‘Dandelion’ saca su versión más traviesa mientras que en ‘Past Life’ reflexiona sobre cómo seguir adelante al ritmo de hip-hop y en ‘Hampstead’ recuerda con nostalgia al son de balada aquellos tiempos en los que vivió en Londres.

“Dejé mi corazón en un pub de Hampstead. Y perdí mi mente para bien. Deseché mi reputación, pero nos ahorré más dolor”, dice en una de sus estrofas.

Esta extensión sigue al disco ‘Eternal Sunchine’ que Grande lanzó en marzo del año pasado como una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de los rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Un año después, las seis nuevas canciones que se añaden marcan el regreso de la cantante tras el éxito del musical ‘Wicked’, que protagonizó en el papel de Glenda junto a Cynthia Erivo (Elphaba).

La exitosa película ambientada en el universo de El Mago de Oz promete seguir su racha, ya que su segunda parte, ‘Wicked: For Good’, está prevista para estrenarse este año.