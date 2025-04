El artista puertorriqueño Bad Bunny lidera con ocho nominaciones los Premios Tu Música Urbano 2025, que se celebran el próximo 5 de junio en Puerto Rico.

Bad Bunny está nominado a Artista del Año, Canción del Año, por ‘DTMF’; y Álbum del Año – Artista Masculino, por ‘Debí Tirar Más fotos’, según anunciaron este martes los productores de la cita.

En la categoría de Colaboración del Año tiene dos nominaciones con ‘Qué Pasaría’, junto a Rauw Alejandro, y ‘Adivino’ con Myke Towers; mientras en Canción Tropical compite con el tema ‘Baile Inolvidable’, en Canción Dembow con ‘Nuevayol’, y en Canción Indie con ‘Weltita’ junto al grupo boricua Chuwi.

Los también artistas puertorriqueños Rauw Alejandro, Anuel AA y Luar La L siguen a Bad Bunny en las nominaciones con siete cada uno.

Rauw está nominado en las categorías de Artista del Año, Álbum del Año por ‘Cosa Nuestra’; Canción del Año por ‘Santa’, junto a Rvssian y Ayra Starr; Colaboración del Año por ‘Qué Pasaría’, junto Bad Bunny; Canción Pop por ‘Touching The Sky’; Canción Tropical por ‘Khé’, junto a Romeo Santos; e Indie por ‘2:12am’ con Latin Mafia.

Anuel AA compite en Colaboración del Año por ‘Deportivo’, junto a Blessd y Ovy On the Drums; mientras que en Remix del Año está nominado tres veces por ‘Bby Boo Remix’ con iZaak y Jhayco, ‘No Te Quieren Conmigo Remix’ con Gaby Music, Luar La L, Lunay y Bryant Myers, y ‘Mirame Remix’ con Blessd y Ovy On The Drums.

También está nominado dos veces en Canción Trap por ‘VVS Switch Remix’ con Pressure 9×19, Yovngchimi, CDobleta y Luar La L, y ‘Toki’ con Casper Mágico, iZaak y Luar La L, así como en la categoría de On The Road Masculino.

Luar La L, por su parte, competirá en las categorías Rising Star Masculino, Artista Trap, Remix Del Año por los temas ‘Eta Remix’ y ‘No Te Quieren Conmigo Remix’, y en Canción Trap por los temas ‘VVS Switch Remix’, ‘Toki’ y ‘Dame La Verde’.

Entre las féminas, la colombiana Shakira, la puertorriqueña De La Rose y la dominicana Natti Natasha ostentan cuatro nominaciones cada una.

Shakira aspira a Artista del Año, Canción Pop por ‘Puntería’ junto a Cardi B, Canción Afrobeat por ‘Soltera’ y Álbum Del Año – Artista Femenino por ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

De La Rose competirá en las categorías de Emergente Femenino, Remix Del Año por ‘Wya Remix Red’ junto a J Abdiel, Yan Block, iZaak y Jay Wheeler, y ‘Eta Remix’ junto a Roa y Luar La L, y en Colaboración Del Año por ‘Qué vas hacer hoy’ junto a Omar Courtz.

Por su parte, Natti Natasha está nominada en las categorías de On the Road Femenino, Artista Tropical, Canción Tropical con ‘Desde hoy’, y Álbum del Año-Artista Femenino, por ‘Natti Natasha en Amargue’.

Premios Tu Música Urbano se celebró por primera vez en 2019 para reconocer a los artistas que han trascendido e impulsado el éxito de la música latina urbana alrededor del mundo.

La ceremonia de premiación será transmitida a través de Telemundo Puerto Rico, Telemundo Internacional y The Roku Channel y contará con actuaciones en vivo.

El público ya puede acceder a www.premiostumusicaurbano.com para votar en las 30 categorías.