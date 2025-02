Becky G: Una Trayectoria Imparable

Por Michelle Roncal

Si eres millennial como yo, recordarás los inicios de Becky G como la protegida de Jennifer López con su sencillo debut de 2013, “Becky From the Block”. A los 16 años, ya había colaborado con J. Lo y otros artistas como will.i.am. Tres años después, su primer sencillo en español, “Sola”, la cimentó como una estrella latina. Desde entonces, Becky ha recorrido un largo camino, consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento.

Éxito Musical con ‘Encuentros’

Este año ha sido particularmente significativo para Becky G. Su álbum “Encuentros” ha arrasado en las nominaciones de los Premios Lo Nuestro, consiguiendo 10 nominaciones, incluyendo Artista del Año y Álbum del Año en la categoría de música regional mexicana. Ella y Carín León están empatadas en el mayor número de nominaciones de este año. Este proyecto, que describe como una “carta de amor a la música que la crio,” está impregnado de sonidos de mariachi y ranchera, géneros que Becky siente de manera muy personal.

“Cantar con mariachi y pequeñas bandas era parte de mi infancia en Inglewood. Siempre supe que eventualmente regresaría a mis raíces musicales,” explicó la cantante. La muerte de su abuelo, quien fue una gran influencia en su vida, la llevó a sumergirse de lleno en este género. “Perderlo fue el catalizador. Era el momento de hacer la música más cruda y real que había sentido,” confesó en una entrevista reciente.

Compromiso con la Comunidad

Más allá de la música, Becky G también ha demostrado su compromiso social. En enero, se movilizó para ayudar a las víctimas de los incendios en Los Ángeles, colaborando con la organización ‘This Is About Humanity’.

“Latinos somos una parte esencial de Los Ángeles, estamos presentes en cada aspecto de la ciudad, pero a menudo no somos la prioridad,” comentó. En Instagram, compartió su experiencia ayudando a la comunidad y dejó un mensaje claro,

“No me sorprende que estemos aquí los unos para los otros, porque así es nuestra cultura. SOMOS RESILIENTES.” También instó a sus seguidores a tomar acción,” Les pido que se eduquen y alineen sus intenciones con sus acciones. Ayudar no es una tendencia ni un hashtag, es decencia humana.”

Brillando en la Moda

Además de su activismo y logros musicales, Becky G también dejó huella en la Semana de la Moda de París, caminando por la pasarela del diseñador Willy Chavarria. En sus redes, compartió su admiración por el diseñador y su impacto en la comunidad chicana:

“Willy fue uno de los primeros diseñadores que me hizo llorar. Su moda me hizo creer que pertenecía, que alguien realmente se preocupaba por nosotros y quería dedicar arte a nuestra cultura.”

Su participación en el desfile fue un honor para ella,” Gracias por mostrar que somos mucho más. Te quiero, Willy.”

Un Futuro Brillante

Ha recorrido un largo camino desde que era Becky From the Block. El 2025 se perfila como un año crucial en la carrera de Becky G. No sólo ha demostrado su talento y versatilidad artística, sino también su compromiso con su comunidad y su cultura. Con películas y televisión en su repertorio, Becky sigue siendo una artista multidimensional que representa a su comunidad y pone a los hispanos en el mapa. Ya sea en el escenario, en la pasarela o en el campo de ayuda, Becky sigue demostrando por qué es una de las figuras más influyentes de su generación.