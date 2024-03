BRESH, LA FIESTA DE MÚSICA LATINA/URBANA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO LLEGA A NY ESTE VIERNES

New York – Si hay una fiesta que está de moda en todo el mundo, esa es la Bresh. En sus ocho años de vida (nació en 2016 en Buenos Aires) su crecimiento ha sido tan grande que ya se puede considerar todo un fenómeno social. Cualquier ciudad que se considere “trendy” debe acoger una fiesta Bresh y, en ese sentido, Nueva York no podía ser menos. Este viernes 8 de marzo regresa a la Gran Manzana para reivindicarse como la fiesta de música latina/urbana más importante del mundo. Lo hace por todo lo alto, atreviéndose con un nuevo venue como el de Terminal 5, con un aforo de más de 3.000 personas. Así lo ha exigido su público, cada vez tan numeroso.

Tal ha sido el éxito de Bresh, que han estado presentes en algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos meses como el cierre de fiesta de la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del Inter Miami, la celebración de los Campeones del Mundo cuando la Selección Argentina ganó el Mundial de Catar, la mega fiesta que se celebró la pasada Nochevieja en Madrid con más de 10.000 personas, o el after party de los Premios Grammy Latinos en Sevilla o Las Vegas. Es la sensación del momento en todo el planeta, conquistando las principales ciudades bajo el lema “hitazo tras hitazo”. Nadie quiere perderse su oda al hedonismo o su espectacular puesta en escena llena de flores, glitter, atrezzo y muchos colores, pensada para estimular los cinco sentidos al máximo. La última edición se celebró en el mítico Webster Hall en NY, logrando colgar el cartel de sold out con las 1.300 entradas vendidas. Ahora, su próxima fiesta se celebrará con casi tres veces más de aforo, algo que evidencia el crecimiento del fenómeno. Las cifras así lo corroboran: desde la primera fiesta en SOBS’S el 10 de septiembre del 2021, con apenas 500 invitados, se han logrado celebrar más de 39 fiestas solo en New York, haciendo bailar a 31.000 personas en total, todo ello en menos de tres años. Rosalía, Anitta, Maia Reficco, Johann Vera, Sebas Villalobos o Mario Ruiz entre ellos. Por su parte, en el resto de EEUU, Las Vegas, Austin, Orlando o Miami (donde este año ya tienen cerrados todos los viernes en M2 en South Beach) también son algunas de las ciudades que han conquistado con éxito, llegando a alcanzar la cifra de 150.000 entradas vendidas en todo el país. No sólo eso, en Europa ya han celebrado más de 300 fiestas con una afluencia de millones de personas.



Nueva York es una ciudad que acoge a sus ciudadanos sin importar cómo sean o cómo vistan, algo que casa muy bien con la filosofía Bresh basada en tres pilares fundamentales: libertad, autenticidad y pertenencia para crear un lugar donde todo el mundo se pueda sentir a gusto y todos puedan conectar. Todo este ecosistema ha hecho que la Bresh se haya convertido en un lugar de encuentro de artistas, futbolistas e influencers. Bajo estas premisas no es de extrañar ver celebrities de todo el planeta presentes en sus fiestas: Leo Messi, Romeo Beckham, Bizarrap, Raw Alejandro, Tini, Young Miko, Luis Díaz… La lista es enorme. Y es que los valores Bresh (basados en crear una fiesta donde todo el mundo se sienta bienvenido) ha calado con fuerza en todo el mundo, llegando a suponer una transformación en la vida nocturna, logrando un ambiente que rechaza la discriminación y celebra la libertad colectiva. Además, recientemente han sumado otros éxitos a su gran lista de méritos y es que este hace escasas semanas se confirmó que este verano sus osos gigantes y sus flores hinchables estarán presentes en Tomorrowland, el festival de música electrónica por autonomasia que se celebra todos los veranos en Bélgica. Definitivamente la Bresh ha llegado para quedarse.

Tickets en: www.fiestabresh.com Dia: Viernes 8 de marzo. Lugar: Terminal 5 Hora: 11pm