Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”, Más “Auténtico” que nunca

Nueva York – “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa está haciendo historia con su “Auténtico Tour”. El ícono de la salsa ha hecho vibrar a los asistentes con un espectáculo repleto de dinamismo donde el artista junto a sus quince extraordinarios músicos, le dan vida a modernos elementos visuales que crean una exquisita armonía y travesía sinigual. La experiencia de verlo cantar la ha enriqueció sin duda un repertorio lleno de éxitos musicales que el público recibe con gran complicidad en una gira sin precedentes.

Gilberto, bienvenido a El Especialito una vez más

-Me siento muy agradecido de tu tiempo y de El Especialito, un medio que siempre han estado a mi lado y en mi carrera.

Acaba de arrancar el “Auténtico Tour”, y estuviste en mi tierra, Bogotá, Colombia

-Me siento demasiado bien comenzando de esta forma el año. Fue una tremenda experiencia arrancar con la bendición del público. Cualquier artista que se encuentra con una sala llena se siente muy bien. La energía aumenta.

¿Qué hace “Auténtico” a Gilberto Santa Rosa?

-El estilo de música y cómo se presenta. Es muy difícil ser autentico ya que la industria te empuja a ser un seguidor y no un líder. Yo tengo mi estilo de hacer las cosas en un género tan competitive y eso me hace autentico. Recuerdo con cariño que cuando empecé nadie apostaba por mí, porque todos estaban haciendo salsa erótica y yo quería hacer salsa romántica. No tuve que estar en la “onda”. Modestia aparte eso me hace muy auténtico.

Hace poco entrevisté a Maia, la cantante colombiana y ella me dijo que te admira mucho porque además de ser sonero eres baladista, ¿cómo puedes ser tan versatile musicalmente?

-Bueno, en la historia de Gilberto Santa Rosa pasó al revés. Primero me conecté con la música romántica y luego con la tropical. También vale decir que viví el cambio del bolero a la balada. Mi formación fue como la de un cantante de orquesta, donde uno tiene que hacer de todo. Yo tuve ese taller y sentía que tenía la habilidad para hacer las dos cosas. Además, papá Dios me dio la habilidad de improvisar. Uno debe estudiar la música popular y por eso he podido mantener esa dualidad. Cuando me moví a lo rítmico me sentí en un buen terreno para hacer las dos cosas que me gustaban, el sabor y los boleros.

En noviembre termina el tour con un crucero

-Me río porque mis amigos me dicen: ¿tú vas a un crucero? Porque regularmente me presentaba sólo una noche y me bajaba del barco en la siguiente parada. Ahora estaré todo el fin de semana. Cuando me hicieron la invitación me pareció muy simpática y me encanta la idea de cerrar de esta forma este Proyecto en el cual tendremos dos participaciones. Tú sabes que para los isleños el mar es algo muy importante.

¿Cómo se mantiene en forma y sale de tour Gilberto Santa Rosa, y qué diferencia hay respect a 20 años atrás?

-(Risas), hace 20 años era más fuerte y uno va madurando. Además, la dinámica va cambiando. En esa época uno se creía superman. Otra cosa es que yo nunca he sido un tipo de vicios. Con el tiempo uno se va a administrando mejor y teniendo más conciencia. También he logrado crear una comunión con el instrument (la voz), el cual es muy traicionero. Siempre he creído que ningún público se merece que uno no esté al 100%.

La cita en Nueva York es este 6 de abril en el Radio City Music Hall

-Tú sabes que Nueva York es una ciudad muy interesante y muy ligada a la historia de la salsa. En esta ciudad desarrollé parte de mi carrera. Es un lugar donde llega gente de todas partes del mundo, lo cual hace un público muy interesante.