Conoce “La Cu4rta Hoja” de Pablo Alborán  

Después de su “SoldOut” en el Madison Square Garden, el malagueño entra en la etapa final de su tour “La Cu4rta Hoja” que lo ha llevado a recorrer el mundo entero.

Nueva York – Con 13 años de carrera, 12 premios de Los 40, un Goya y nominado 20 veces a Latín Grammys (y tres al anglo), el intérprete de “Recuérdame” nos habló en EXCLUSIVA acerca de sus planes futuros y de su gira más ambiciosa la cual le ha llevado a recorrer el mundo entero.

Y es que el pasado primero de marzo el Madison Square Garden estuvo a reventar con toda la “FAMILIA ALBORANISTA” (la forma en la que la fanaticada del español se hace llamar), quienes coreamos a todo pulmón los más grandes éxitos de Alborán.

El malagueño de 34 años nos visitó por su exitosa gira proveniente de su sexto álbum de estudio “La Cu4rta Hoja”, de 2022 y el cual cuenta con varias colaboraciones entre las cuales se cuentan María Becerra, Aitana, Leo Rizzi, Álvaro de Luna, Ana Mena y Carin León.

¿De dónde viene el nombre de este álbum y esta gira?

-De los tréboles. Sabes que si encuentras uno con cuatro hojas es de muy buena suerte? Bueno, de ahí nace el título de este álbum.

¿Qué se siente para un cantante malagueño haber llenado el Madison Square Garden?

-No me lo creo. Aún me siento emocionado e incrédulo. Esto es un sueño hecho realidad para mí. La energía de esta ciudad es sinigual.

Una gira que te ha llevado por todo el mundo terminando en Puerto Rico

-Así es, estoy muy emocionado por los países que he visitado, pero en especial por Puerto Rico, una tierra que me ha acogido desde el inicio de mi Carrera. Allí estaremos el próximo 10 de marzo. La verdad no quiero que termine.