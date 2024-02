Dayanara Torres, Julián Gil, Jaime Mayol y Tommy Ramos juntos por el pádel

El evento contará con los mejores jugadores del mundo y un formato de juego por equipos innovador que lucharán por una victoria que tiene un incentivo especial: nada más y nada menos que un premio de un millón de euros, uno de los más grandes del deporte, dividido equitativamente entre géneros. Es el torneo que reparte más premios entre los jugadores.

Nueva York – Invasión boricua en Madrid. Las celebridades Dayanara Torres, Julián Gil, Jaime Mayol y Tommy Ramos se unen en España para ser embajadores del Team Bella, un equipo que representa a Puerto Rico en la Hexagon Cup, un nuevo torneo de pádel, que se celebra en el Madrid Arena del 31 de enero al 4 de febrero de 2024.

El evento contará con los mejores jugadores del mundo y un formato de juego por equipos innovador. El roster de Puerto Rico cuenta con los jugadores Arturo Coello el #1 en el ranking mundial y Bea Gonzalez #4

Bella Group es una empresa netamente puertorriqueña liderada por los empresarios Carlos López Lay y María Isabel Esteve. Tienen 700 + empleados y celebrando su 60 aniversario. Team Bella Puerto Rico está auspiciado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico.

El nuevo torneo de pádel cuya misión es transformar el deporte del 20 x 10. Bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, este emocionante evento promete un gran espectáculo que será una experiencia inolvidable.

Un total de seis equipos, entre los que encontramos al propio equipo de la Hexagon Cup, el Rafa Nadal Academy Team, el Team Bella Puerto Rico, el Robert Lewandowski Padel Team, el ElevenEleven Team USA, lidereado por Eva Longoria y el Advantage Padel Team lucharán por una victoria que tiene un incentivo especial: nada más y nada menos que un premio de un millón de euros, uno de los más grandes del deporte, dividido equitativamente entre géneros. Es el torneo que reparte más premios entre los jugadores.

Además, la Fan Zone ofrecerá música en vivo, exposiciones y opciones gastronómicas de alta calidad. Se promete un emocionante espectáculo deportivo con DJ en vivo y una experiencia exclusiva para los aficionados al pádel y al deporte.