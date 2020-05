Home » Noticias » Disney prepara una película no animada de “Hercules”

Disney prepara una película no animada de “Hercules”

La nueva "Hercules" contará con un guion firmado por Dave Callaham, quien ha dejado su huella en la saga de acción "The Expendables" y en las inminentes cintas de superhéroes "Wonder Woman 1984" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Gustavo Reyes

