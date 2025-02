Dominando La Gozadera en X963FM de Univision Radio!

En una edición especial de El Especialito, presentamos a La Mamizuki en nuestra portada. La Mamizuki nos contó cómo empezó en la radio y nos inspiró con su historia de éxito. ¡Que todo el mundo tome nota!

Desde niña siempre supo que su pasión eran las luces, los escenarios y los micrófonos. A los 8 años descubrió que tenía un talento innato de cantante, y pasó a ser parte del coro de la iglesia…

A los doce años comenzó a trabajar en el anfiteatro de Manresa uno de los parques más reconocidos de República Dominicana, como animadora y cantante infantil, a la misma vez pasó a formar parte del elenco del programa “Sábado Chiquito De Corporán” como payasita. Luego se trasladó a Estados Unidos específicamente al Bronx con una maleta llena de sueños buscando la oportunidad de su vida. Al ver que bus­caban talento juvenil para un programa llamado dominicanita no dudó en ir a las audiciones donde quedó como presentadora del programa que se transmitía por cable para toda el área tri estatal.

En el 2008 entra a formar parte de la familia de JVC Broadcasting La Nueva Fiesta, con un part-time en el depar­tamento de promociones. A finales del 2008 pasó a ser parte del Show “El Jangueo” transmitido de Lunes a Viernes en el horario de la tarde. Aparte de ser la co-conductora, era la produc­tora del Show y encargada del depar­tamento de promociones de La Fiesta 98.5FM.

Durante tres años fue la voz femeni­na del show mañanero “El Gordo y Compañía” transmitido por La Fiesta 98.5FM donde los hombres enloquecen con su voz y las mujeres aprendían temas de interés social.

En el 2014 entra a La Invasora 1600 am en NY en el show “La Invasión mañanera con El Gordo y La Mamizuki” al lado del famoso locutor Hugo Cadelago. Show que más tarde fue sindicado en 19 estados y Monterrey México por la cadena de Súper Radio y La Invasora.

2021 comenzó su propio proyecto “La Dosis Mañanera” show mañanero en Latinomixx, alternando con un show diurno en Latina 99.9FM Boston.

2023 comienza “Zona Libre” donde se habla de todos los temas sin tapujos ni restricciones.

A pesar de todos sus logros sigue con su maleta llena de sueños, la misma con la que empezó su carrera exitosa en X963FM Univision Radio.

Háblame de tu transición de ser un gran talento en República Dominicana a estar ahora en X963fm La Gozadera – Televisa Univision. ¿Qué tan emocionada estás?

– Súper emocionada, a pesar de ya haber estado en la radio en USA, llegar a univision radio es un sueño para cual­quier comunicador. No tengo palabras para agradecer a la gerencia de la “La X96.3FM” de la mano de Danays por permitirme ser parte de la compañía. Esta es la oportunidad de mi vida y me siento súper comprometida con el show y mis compañeros. Daré más del 100×100 para que el proyecto llegue más arriba de donde ya está. Estoy lista para un gran futuro en la radio de NY.

¿Quiénes son tus cinco principales influenciadores y por qué?

– Te puedo hablar de uno en particular, y es mi mentor en la radio. Alguien con quien compartí el micrófono por mu­chos años y que podría decirte que fue un maestro para mi, ‘El Gordo’ Hugo Cadelago, el primer locutor hispano en estar simultáneamente en 35 estados al aire con un morning show. Tristemente partió a destiempo de este mundo, pero dejó un gran legado y a muchos discí­pulos que continúan su arduo trabajo comunicacional.

Definitivamente te apasiona la moda ¿Quiénes son tus favoritos?

– Amo la moda y todo lo que tiene que ver con ella. Trabajando para la industria de la radio y la TV tenemos que estar empapados de la moda si o sí. JLO definitivamente es una de mis favoritas en cuanto a la moda se trata. Es imponente y sabe llevar bien puesto todo lo que se pone. Liz Clairborne la reina de los vestidos negros no se me puede quedar fuera ya que yo amo el color negro. Carolina Herrera, Coco Chanel entre otras. Hablar de moda es no terminar nunca.

¿Cómo equilibras tu vida laboral y familiar?

– Difícil pregunta, especialmente en este momento de mi vida por la transición a La X96.3fm. En la vida muchas veces hay que hacer sacrificios para en un futuro ver los resultados. Todo es un balance y obviamente para mí la familia es demasiado importante. Todo se puede cuando el interés es genuino.

¿Qué podemos esperar de ti para 2025 y en el futuro?

– Esperen de mí, mucha sazón, batería y reggaetón, así como decía la diva Ivy Queen. Decreto que este es mi año y estoy lista para dar lo mejor de mí en todos los sentidos. Así que agárrate Univision que llegó La Mamizuki.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que quieren ingresar a la industria?

– Les diría que se arriesguen y que vayan tras sus sueños sin importar el qué dirán; sin importar quien trate de decirte que no lo puedes lograr. Confía en ti, en tu talento y ve por todo. “Sí se puede”.

Sigan Univision Nueva York vía @UnivisionNY en Twitter e Instagram, La MamiSuki en Instagram @lamamizukii y comenten con otros en la página de Facebook de “Univision Nueva York”.