Dulce María, ¡Todo lo que querías saber!

Además, nos cuenta lo difícil que es ser madre primeriza en medio de la pandemia de coronavirus que afronta el mundo y por la cual ha tenido que estar aislada.

Todos conocimos a Dulce María como Roberta Pardo, la chica mala y pelirroja de la exitosa serie “Rebelde” y del grupo RBD que llegó a la fama internacional a principios del 2004. Mucho tiempo ha pasado y hoy nos reencontramos con Dulce María embarazada por primera vez y a punto de presentar dos grandes proyectos actorales. El primero, la nueva temporada de la exitosa serie “Falsa Identidad” de Telemundo que estrena el próximo martes 22 de septiembre a las 10pm/9C. El segundo, la película ecologista “Más allá de la herencia” por Pantaya.

La estrella mexicana Dulce María subrayó la urgencia de que todo el mundo se ponga manos a la obra para proteger el medioambiente y garantizar así el futuro de las nuevas generaciones.

¿Cómo te sientes como mamá primeriza en un momento tan fuerte como este que afrontamos como humanidad?

– Estar embarazada es una bendición. Ir sintiendo como va creciendo y como hay una vida dentro de mí, todo eso realmente es un milagro de la vida. La verdad es que esperábamos embarazarnos pero no en este momento. Digamos que se nos adelantó un poquito… Pero pues felices: sabemos que cuando un almita quiere venir es porque está aferrada a la vida. Y eso es algo que me ha dado obviamente muchas lecciones. Ha sido duro (estar aislada durante el embarazo), pero pues también me ha enseñado a que tengo que ser muy fuerte.

Estás estrenando dos grandes proyectos, hablemos de “Falsa Identidad” y de Victoria Lamas, tu personaje

– Estoy muy feliz de volver a las novelas y con un personaje tan fuerte y bonito cómo lo es Victoria Lamas. Victoria es una mujer que lucha por ayudar a su comunidad, así tenga que pelear contra el gobierno o el propio Don Mateo. El amor no está ni en sus planes ni cree que hay cavidad para ello en su corazón, pero esto cambiará cuando conozca a Diego. Victoria se identifica con Diego de una manera que nunca lo ha hecho con nadie más. Diego no sólo tiene sus mismos ideales, sino que lo mueve la misma sed de hacer justicia, y cómo ella ha aprendido a dominar el temor, lo que lo hace a ambos muchas veces arrebatados en sus acciones.

También nos presentas la película ecologista “Más allá de la herencia”.

– Esta es una película que grabamos hace 4 años en México y creo que no pudo salir en mejor momento. Esta película invita a que cuidemos a cada vida y a cada ser vivo. Que nos cuidemos a nosotros, a los demás, a la gente que amamos, y a nuestro planeta porque es el único que tenemos y no hay otro por lo menos ahorita que podamos mudarnos. Solamente es aquí y hay que cuidarlo: es lo que vamos a dejar a nuestros hijos

Hablemos un poco de la historia y de tu papel de Gabi

– Es una comedia familiar y romántica con un mensaje en contra de la contaminación de los mares. Gabi es una activista totalmente volcada en la causa medioambiental que se enfrenta Lolo (Carmen Aub), hija del fallecido y a la que solo le interesa recuperar el yate familiar cuanto antes.

¿Qué fue lo que más te gustó de ser Gabi?

– Es una chava con muchos valores, muy comprometida con su causa de limpiar las playas, de hacer conciencia en la gente. No hay muchas películas que se hagan con un mensaje en especial. Generalmente los proyectos en los que participo, o participamos, son proyectos comerciales con el fin nada más de entretener. Y este tiene esta finalidad.

Ahora hablemos de RBD, hace unos meses todos se reencontraron, ¿qué pasó allí?, ¿hay planes de volver a cantar juntos?

– La verdad es que la vez que nos encontramos lo hicimos para vernos y hablar de cómo habíamos estado y todo lo que habíamos hecho. Sólo compartimos, pero no hablamos más allá, aunque nunca digas nunca… Lo que sí nos tiene muy felices es que el catálogo musical de la banda se encuentra ya en todas las plataformas de “streaming”. Los fans no habían dejado de luchar y de hablar con miles de personas, con la disquera y todo el mundo, para que liberaran las canciones. Y bueno, ahora, que para bien o para mal tenemos mucho tiempo de pronto de estar en casa y es un buen momento para que salga y lleve un poco de alegría a esos corazones que nos han dado tanto amor.