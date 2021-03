Dunia Ojeda Lanza Carrera En Solitario

Dunia Ojeda, finalista de la primera edición de la Voz USA y ganadora del Team Alejandra Guzmán que resultó ser su corista en su última gira Mexico-USA lanza su carrera en solitario.

Nueva York – Dunia Ojeda es una joven cubana radicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que pretende llevar su propuesta musical demasiado lejos. Sin duda la exposición en el programa La Voz transmitido por la cadena Telemundo contribuyó en gran medida a su internacionalización.

Los Reality Show constituyen una buena plataforma para el lanzamiento de nuevos talentos y en el caso de Dunia Ojeda no ha sido la excepción. Esta joven cantante y actriz concursante de la primera temporada de La Voz USA fue la ganadora del team liderado por Alejandra Guzmán, quedando de 4ta finalista de esta temporada.

Una vez culminado el certamen competitivo que cautivó a toda la audiencia latina cada domingo, la joven cubana recibe como uno de los trofeos más preciados el amor por su público y a la vez haber resultado seleccionada como corista de la Reina de Corazones durante su gira por México y Estados Unidos. Dunia nos comentó”

“Haber trabajado con Alejandra Guzmán me ha abierto muchas puertas y lo más importante de todo es que fue una escuela para mí. Pude cantar en grandes escenarios de México y Estados Unidos y sentir esa adrenalina. La preparación para cada uno de sus conciertos son vivencias inolvidables”.

1-¿Cuándo comenzaste en la música?

Empecé a cantar a la edad de los 9 años, siempre frente al espejo o en la ducha, una niña muy introvertida, no me atrevía a cantar en frente de nadie. Y a los 16 tuve la oportunidad de pararme en un escenario a cantar, no niego que ese día casi me muero, pero al final canté y a través de el canto se iban todos esos miedos.

2- ¿Cuáles son los referentes musicales?

Mis referentes musicales siempre han sido las grandes intérpretes, como por ejemplo Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Olga Tañon, Christian Aguilera y Shakira, siempre aprendiendo de cada una de ellas y siempre poniéndole lo mío. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a todas las grandes cancioneras cubanas en los distintos géneros que tanta gloria le han dado a la música, también han sido mi inspiración.

3– ¿Con quién te gustaría realizar una colaboración musical?

Siempre he deseado cantar con Shakira, admiro su voz tan rara y única, también con la Guzmán, su voz y sus canciones son de otro mundo. Y por supuesto con artistas del momento del pop latino, y también del género urbano, yo me arriesgo en los diferentes géneros

4- ¿Cuéntanos de tu experiencia como finalista de la VOZ USA?

La Voz USA llegó a mi vida cuando más necesitaba un cambio, un nuevo comienzo, al principio tenía miedo, porque siempre he respetado las competencias, pero me fui dejando llevar y aprendiendo de cada experiencia, de cada compañero, de los coaches, de mi Ale. Muy agradecida con Dios por esa etapa, me trajo nuevos seguidores y nuevas oportunidades.

5- ¿Qué representó para tu carrera haber sido corista de Alejandra Guzmán?

Ser corista de Alejandra me brindó la posibilidad de conocer grandes escenarios, de convivir con ella, era mi primera experiencia como corista y la verdad me lo disfruté mucho.

5- ¿Eres también compositora?

Compongo cuando hay musa, muchas veces vienen melodías y letras cuando duermo, me despierto y voy corriendo a anotarlas y me grabo para que no se me olviden.

6- ¿Qué has publicado hasta la fecha? (EPs, albums, mixes, remixes, etc.)

He publicado dos CD, uno grabado en Cuba que se llama “Azul” con temas antológicos de varios compositores cubanos y otro grabado en Ohio, concretamente en Lavaroom Records que fue una especie de música de los 80 que se llama “Lost in the music”, un disco bien hermoso, que me facilitó el reconocimiento de esa disquera y de manera independiente hice un CD con una compilación de temas compuestos para mí por compositores cubanos que llamado “Hechicera”. He realizado varios covers de temas que me gustan y que he puesto a consideración del público y han tenido aceptación. A lo largo de mi carrera dispongo de 7 videos clips que han promocionado indistintamente los temas que han ocupado esos CD que he mencionado. Actualmente me preparo en la producción musical de nuevos temas bajo el Sello Discográfico “Another Level Studios”.

7- ¿Qué estás haciendo ahora mismo? (Tour, futuras presentaciones, etc.)

La situación de la pandemia ha detenido todos los calendarios de presentaciones, por eso me he dedicado a estudiar, concretar ideas, grabar nuevos sencillos, concebir mis futuros espectáculos, aunque he hecho algunas presentaciones “online” que me han permitido estar cerca del público y mantener ese contacto tan necesario.

8- ¿En qué otros proyectos has colaborado? (Programa de radio, TV, etc.)

He participado en varios programas de radio y TV en esta etapa de promoción de mi sencillo. Resulta difícil acceder a los medios, pero yo he tenido suerte y gracias a mi esfuerzo he podido estar en varios espacios de importantes televisoras nacionales como Telemundo y Univisión y canales locales de Miami. Siempre ha sido muy gratificante.

10- ¿Dónde te ves en los próximos 5 años?

Recordarle que soy actriz, deseosa por demás de encontrar propuestas para mostrarles esta faceta de mi arte. En el plano musical, quisiera seguir superándome, escalar nuevos peldaños, ser más reconocida en la música, alcanzar nuevas metas, lograr que todos reconozcan mi trabajo y que mis temas se vuelvan muy populares. Deseo además actuar y volver muy pronto a los escenarios.