Edgar Ramírez quiere pedirte un “Yes Day”

El actor venezolano que triunfa en Hollywood después de varios papeles dramáticos le da una oportunidad a la comedia y nos presenta esta joya al lado de Jennifer Garner.

Por: Gustavo Reyes

El pasado 12 de marzo se estrenó “Yes Day”, una refrescante representación de la nueva familia estadounidense. La familia Torres refleja la composición hoy en día de un creciente número de familias estadounidenses, matrimonios biculturales y mixtos sin que sea la narrativa principal.

Un padre latino estadounidense y su familia en personajes sin estereotipos, gracias a la mirada de un director latino estadounidense, el productor/director puertorriqueño colaborador de Gardner desde hace mucho tiempo, Miguel Arteta, habla mucho de la autenticidad.

Hablamos con el protagonista y el director de esta nueva película de Netflix que promete ser todo un éxito.

¿Edgar, de qué va la historia?

Edgar Ramírez: Siempre sintiendo que tienen que decir NO a sus hijos y compañeros de trabajo, Allison y Carlos deciden darles un DÍA SÍ a sus tres hijos, donde durante 24 horas los niños establecen las reglas. Poco sabían que se embarcarían en una aventura vertiginosa por Los Ángeles, que acercaría a la familia más que nunca.

Sabemos que la película está basada en un best seller de Amy Krouse, ¿pero cómo y de dónde nace la idea de hacer una película que hable acerca de un día a todo SI”

Miguel Arteta: Como bien lo dices es basado en este libro y fue Jennifer Gradner quien me propuso esta idea. Ella es muy seguidora de los “Yes Days” y los ha practicado con su familia por años.

¿De dónde nace la idea de hacer el cast de un esposo y unos hijos latinos? ¿Cómo surgió esa idea?

– Miguel Arteta: Como sabes desde siempre he incluido actores latinos en mis películas y siempre he hecho un guiño a nuestra cultura. Para mí es muy importante mostrar multiculturalidad.

¿Cómo nacen estos personajes secundarios tan memorables?

Miguel Arteta: Todos son excelentes actores de stand up comedy y por lo tanto mantienen la energía tan arriba. Estos personajes están traídos desde el positivismo. Todos y cada uno son muy brillantes.

¿Si les dieran un “Yes Day” qué harían?

Miguel Arteta: Me gustaría quedarme todo un día en la cama viendo películas a blanco y negro y comiendo muchas papas fritas (risas).

Edgar Ramírez: Con todo lo que ha pasado con la pandemia creo que me gustaría estar con mi familia en un mismo lugar. Ese sería mi deseo. Abrazarlos y no dejarlos ir…