EL HOTEL McKITTRICK Y SLEEP NO MORE PRESENTAN: EL JARDÍN PERDIDO, SU FIESTA DE HALLOWEEN

TRES NOCHES DE CELEBRACIÓN LOS DÍAS 28, 29 Y 31 DE OCTUBRE

NUEVA YORK – The McKittrick Hotel (530 West 27th Street, NYC), hogar de Sleep No More, anunció su muy esperado baile anual de Halloween: The Lost Garden. El hotel abrirá sus puertas hasta la madrugada del viernes 28/10, sábado 29/10 y lunes 31/10.



“Las realidades de la vida en este momento son el verdadero horror”, dijo el director creativo, Croydon Leo. “En nuestro Jardín Perdido, las delicias celestiales y terrenales se entrelazan para una celebración mítica de decadencia y júbilo. Descienda a lo profundo de las paredes del legendario McKittrick Hotel para su velada más grandiosa y magnífica hasta el momento, donde la naturaleza trae consigo la renovación y la vida es exquisitamente hermosa”.



Se alienta a los invitados a vestirse con disfraces elementales, animales y florales inspirados en la naturaleza.

Los boletos para la entrada estándar a la fiesta comienzan desde $139 por persona. Para permitir una entrada rápida y segura, los boletos estándar se programarán entre las 9:30 p. m. y las 11 p. m. La entrada nocturna también está disponible de 12:30 a 1:30 a. m.



Los juerguistas pueden mejorar la velada en Oz’s List para una entrada rápida en cualquier momento y acceso al bar Oz’s Boudoir por la noche. Los boletos de Maximilian’s Champagne Table incluyen los beneficios de Oz más una mesa reservada en el Grand Ballroom.



Las entradas incluyen barra libre y acceso a la azotea de Gallow Green. Todos los invitados deben tener al menos 21 años para asistir. El precio está sujeto a cambios.

Además, hay paquetes disponibles para asistir a Sleep No More antes de la fiesta a las 6 p. m.

Los temas anteriores incluyen The Witches’ Ball (2021), Hitchcock Halloween (2019), Inferno (2014-15, 2017-18), Supercinema: Movie Monsters (2016), The Curse of the Mummy (2013), Carnival des Corbeaux (2012). ), La sombra más oscura, La noche de las apariciones, La última cita, La venganza de Afrodita y La danza macabra (2011).

El McKittrick Hotel (@TheMcKittrick) es el hogar del espectáculo de teatro inmersivo Sleep No More (@sleepnomorenyc), el deslumbrante Speakeasy Magick y eventos íntimos en vivo en Manderley Bar y The Club Car. Los huéspedes también son bienvenidos al bar y restaurante en el jardín de la azotea del hotel, Gallow Green (@gallowgreen).



El McKittrick Hotel ofrece un lugar único para celebraciones y reuniones privadas de todos los tamaños. El legendario lugar también es famoso por presentar conciertos en vivo únicos, festivales de música íntimos y veladas espectaculares para Halloween y Nochevieja.



Ubicado muy cerca de Hudson Yards, Little Island, The High Line, las galerías de arte de West Chelsea y The Meatpacking District, The McKittrick es un destino imperdible tanto para locales como para visitantes.

Para obtener información adicional, visite www.mckittrickhotel.com.