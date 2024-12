El nuevo Jeep® Wagoneer S lanza la campaña de marketing “Las cosas bonitas pueden ensuciarse”

Jeep®, la icónica marca todoterreno, lanza una campaña de marketing para el nuevo Wagoneer S, el primer vehículo eléctrico a batería (BEV) global de la marca que llegará en primer lugar a los Estados Unidos. Titulada «Beautiful Things Can Still Get Dirty» ((“Las cosas bonitas pueden ensuciarse”), la campaña correra en los descansos de los partidos de fútbol del Día de Navidad de Netflix. También se emitirá una versión de 30 segundos del comercial en televisión, en redes sociales de la marca Jeep, incluidos Instagram, Facebook y YouTube, que contarán con una versión ampliada de 60 segundos, y en canales digitales.

“Al lanzar nuestra primera campaña de marketing para el nuevo Jeep Wagoneer S, estamos diciendo a los consumidores que el lujo y la capacidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes a la hora de considerar su primer, o incluso segundo, vehículo eléctrico”, aseguró Raj Register, director de marketing de Stellantis Norteamérica. “Es un poderoso recordatorio de cómo Jeep se distingue de cualquier otra marca. “Beautiful Things Can Still Get Dirty” permite a nuestros entusiastas y compradores potenciales saber que pueden conseguir ambas cosas. El Jeep Wagoneer S hará girar cabezas tanto en la carretera como fuera de ella, de una forma que solo la marca Jeep es capaz de hacer”.

“El Jeep Wagoneer S no se limita a ser bonito, sino que se libera de los estereotipos asociados a los vehículos de lujo, disfrutando de la naturaleza y ampliando los límites de la capacidad eléctrica de formas nuevas y emocionantes que solo son posibles en un 4×4 de la marca Jeep”, aseguró Bob Broderdorf, vicepresidente sénior de la marca Jeep en Norteamérica. “Los vehículos Jeep, incluso uno tan impresionante como el Wagoneer S, lucen aún mejor cuando están embarrados. Ahí es donde deben estar, haciendo lo que se supone que deben hacer, y por eso decimos que “sólo hay una” cuando hablamos de nuestra marca”

El Jeep Wagoneer S ofrece capacidad 4×4, impresionantes prestaciones, un elegante diseño aerodinámico y tecnología de vanguardia. Presume de un rendimiento espectacular, con 600 hp, 617 lb-pie de torque inmediato para un fugaz tiempo de aceleración de 0 a 60 mph de 3,4 s y hasta 300 millas de autonomía con una sola carga. También incorpora el sistema de gestión de la tracción Selec-Terrain exclusivo de la marca Jeep con cinco modos de conducción distintos: Auto, Sport, Eco, Nieve y Arena, para todo tipo de condiciones meteorológicas y tipos de carretera.

De serie, el Jeep Wagoneer S está equipado con elegantes detalles en negro, una renovada parrilla iluminada de siete barras, rines de 20 pulgadas y techo solar panorámico de doble panel de cristal. Presume de un interior tecnológico integrado con la mejor pantalla de 45 pulgadas entre los vehículos eléctricos, una pantalla interactiva para el pasajero delantero exclusiva de su segmento, asientos delanteros y traseros con calefacción y ventilación de primera y un sistema de entretenimiento McIntosh Premium de 19 altavoces y 1.200 vatios único en su clase.

Cada Jeep Wagoneer S incluye la posibilidad de elegir entre un cargador doméstico de nivel 2 de 48 amperios o créditos de carga pública de $600 a través de Free2move Charge, y tarda 23 minutos en cargar del 20 al 80 % en una estación de nivel 3. Los concesionarios Jeep también se han estado preparando para el lanzamiento del nuevo Jeep Wagoneer S, invirtiendo en mejoras de infraestructura, formación especializada en BEV, instalación de estaciones de carga, muelles de servicio, elevadores y herramientas de mantenimiento especializadas en vehículos eléctricos.

El Jeep Wagoneer S, el primer vehículo global eléctrico de batería (BEV) de la marca, se lanza primero en Estados Unidos y Canadá, y llegará a los concesionarios estadounidenses certificados para la venta de vehículos eléctricos de Jeep en enero de 2025. El Wagoneer S tiene un MSRP inicial en Estados Unidos de $71,995 (incluidos $1,795 $ en destino) y puede beneficiarse de los créditos de compra al por menor y de leasing de vehículos eléctricos de la Ley de Reducción de la Inflación.

La campaña «Beautiful Things Can Still Get Dirty» de la marca Jeep fue creada en colaboración con la agencia Highdive, con sede en Chicago

Via Stellantis