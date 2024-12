HORÓSCOPO DEL LUNES 23 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

Buenas perspectivas en los negocios o en las asociaciones profesionales, surgirán buenas y variadas ideas y brillarás con luz propia. En lo sentimental, recobrarás la autoconfianza si tienes paciencia y eres capaz de tomarte un tiempo de espera.

Las nuevas oportunidades llegan a tu entorno laboral tras un tiempo de zozobra, y hasta es posible que te propongan liderar un pequeño equipo con objetivos muy concretos. No lo dudes, siempre puede adquirir herramientas para ello, aunque no tengas mucha experiencia.

Corres el riesgo de oxidación. Es ya hora de que inicies algún deporte al que consigas engancharte y practicar con cierta regularidad. Habla con tus amigos, seguro que tienes más de una posibilidad de hacer ejercicio y encima divertirte.

Sentirás hoy que puedes emplear toda tu energía sin ninguna traba en los aspectos de tu vida que más te interesan, en uno de esos días con la inspiración suficiente para acometer las tareas más arduas. Cerrarás el día con una gran alegría.

Ese tiempo de indefinición en el terreno sentimental en el que te encuentras te va a perjudicar más de lo que parece en el resto de facetas de tu vida. Te darás cuenta de lo que puedes perder y la angustia puede atenazar tu día a día.

El día puede acabar resultándote pesado, aburrido y gris. El azote de la rutina amenaza tu jornada, pero no debes permitir que se apodere de la semana entera. Dale un poco a la mollera y busca planes alternativos a la simpleza de la televisión.

Tu tenacidad en el trabajo te ha servido para demostrar tu superioridad ante tus compañeros; tus logros han sido reconocidos, pero te conviene poner los pies en la tierra y no llevar demasiado lejos tu encumbramiento.

Los nervios pueden jugarte una mala pasada en el trabajo o, lo que es peor, con personas que aparezcan eventualmente en tu vida. Intenta relajarte de cualquier manera, hay trucos tan sencillos como contar hasta tres antes de hablar.

Tu estado de ánimo mejora día a día gracias a tu tesón y tu capacidad de sacar provecho de todas las situaciones, por adversas que éstas sean. El azar puede poner ante ti una sorpresa que no te esperas y que puede cambiar tu forma de ver la vida.

Es hora de que pegues un volantazo hacia el deporte y la vida sana, si no quieres llegar a las vacaciones con un aspecto nada aconsejable para usar un bañador. No es tan difícil si lo tomas con tiempo y no lo fías todo a las “dietas milagro”.

No trates de imponer tu criterio a toda costa en las discusiones de pareja o de familia. Si actúas con mano izquierda, veras cómo la otra persona acaba de darse cuenta por sí misma de su error. Te evitarás muchos sobresaltos.

Hoy puedes esperar importantes beneficios y ayuda por parte de alguien con quien no tienes demasiada confianza. Los lazos afectivos que te unen con un amigo pueden verse deteriorados si te dejas llevar por las primeras reacciones y no tratas de ver más allá.