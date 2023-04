El parque Animal Kingdom de Disney cumple 25 años y lo celebra con donaciones

Como parte de la celebración, Disney anunció una donación de 500.000 dólares a cinco organizaciones de conservación en Florida para "seguir ayudando a que nuestro planeta sea uno más feliz y saludable para todos", según un comunicado divulgado este viernes.

Nueva York – Animal Kingdom (reino animal), uno de los parques temáticos de Disney en Orlando (Florida) cumplirá este sábado 25 años y lo celebrará con donaciones a organizaciones de defensa de la naturaleza en coincidencia con el Día de la Tierra.

Como parte de la celebración, Disney anunció una donación de 500.000 dólares a cinco organizaciones de conservación en Florida para “seguir ayudando a que nuestro planeta sea uno más feliz y saludable para todos”, según un comunicado divulgado este viernes.

Las beneficiarias son Conservation Florida, Florida Wildlife Corridor Foundation, The Nature Conservancy, Trout Lake Nature Center y Wekiva Wilderness Trust.

Fue el 22 de abril de 1998 cuando Walt Disney World Resort invitó a los visitantes a descubrir un parque temático único situado en un gran espacio de 500 acres (más de 200 hectáreas).

Hoy en día viven allí animales de todas las partes de la Tierra y trabajan unas 5.000 personas para cuidarlos y atender el parque y a los visitantes.

Todavía viven en el parque 45 animales que han estado desde el día de la inauguración o antes.

El parque presentó en 1998 una forma completamente nueva de apreciar, disfrutar e interactuar con los animales y de celebrar nuestra relación con el medioambiente.

Un comunicado empresarial señala que Animal Kingdom combina el amor de Walt Disney por los animales, tanto reales como imaginarios, con emocionantes atracciones, espectáculos teatrales y personajes entretenidos.

Todo en Disney’s Animal Kingdom se inspira en la naturaleza y el mundo animal. Por ejemplo, el ícono del parque, el imponente Árbol de la Vida, estos 25 años el parque ha evolucionado continuamente con nuevas atracciones, entretenimiento e incluso tierras completamente nuevas, como Asia y Pandora -The World of Avatar-.

Entre lo destacado está un viaje en 3D al mundo de los insectos (It’s Tough to Be a Bug!), un musical que celebra el círculo de la vida (Festival of the Lion King) y encuentros con personajes queridos.

También, una aventura en una balsa en aguas bravas (Kali River Rapids), otra en un tren fuera de control (Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain), un vuelo en un banshee (Avatar Flight of Passage) y un recorrido por una selva tropical bioluminiscente (Na’vi River Journey).

Durante los últimos 25 años, Disney ha hecho contribuciones significativas a la preservación, el bienestar de los animales, no solo en el parque temático, sino también en la comunidad, el estado y el mundo.

“En Disney, creemos que construir un futuro más brillante y sostenible comienza imaginando lo que es posible. A través de nuestros programas de conservación y sustentabilidad, tomamos medidas tangibles para inspirar el cambio en todo el mundo”, diceDr. Mark Penning, vicepresidente de Animales, Ciencia y Medio Ambiente de los Parques Disney.

Como institución acreditada de la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA), Animal Kingdom ha colaborado con otros miembros para ayudar a incrementar las poblaciones de especies en peligro de extinción y la naturaleza, como el rascón de Guam y el martín pescador de Guam.

Siguiendo los planes de supervivencia de especies de la AZA, el parque ha dado la bienvenida al mundo a una variedad de animales de especies en peligro de extinción, incluidos los tigres de Sumatra, los gorilas de las tierras bajas occidentales, los elefantes africanos, los titíes cabeciblancos y los okapi.

Desde su creación en 1995, el Disney Conservation Fund ha destinado 125 millones de dólares y la experiencia de su personal para apoyar a organizaciones que trabajan con comunidades para salvar la vida silvestre, inspirar acción y proteger el planeta. EFE