Héctor Pérez, ¡la nueva promesa del POP LATINO!

Al cantautor español y nueva promesa musical, Héctor Pérez, lo conocimos el año pasado con su sencillo “Florencia” y dos meses después nos enamoró con “Lo Quiero Todo Todo”, mostrándonos que las baladas y la música sentimental no han muerto, sino que se están transformando.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Nueva York – Antes de lanzarse en solitario Héctor compuso canciones para otros artistas, como el sencillo “El Equivocado”, el cual co-escribió con Nabález y Juan Pablo Isaza para el cantante Andrés Cepeda. El tema fue elegido como la carta de presentación del álbum “Trece” del colombiano. El cual fue nominado al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop Tradicional” en el 2020

Este 2023, Héctor la arrancó con pie derecho empezando con una gira de medios por Estados Unidos donde nos presentó nueva música como su sencillo “Dame una semana”, pues continúa componiendo y grabando los temas que conformarán su nueva producción discográfica.

¿Cuándo nace tu pasión por la música?

-Aunque en mi familia no hay ningún músico siempre quise ser artista, pero creo que desde que tomé una guitarra en mis manos supe que iba a dedicarme a esto toda mi vida.

Nos presentas “Dame una semana”, ¿de qué va este sencillo?

-Esta canción habla de ese momento en el que conoces a alguien y automáticamente empiezas a crear un plan para enamorarla. En esta historia solo tengo una semana para hacerlo…

Esta es tu primera vez presentado tu música en USA, ¿cómo te sientes?

-Feliz. No sabes todo lo que he vivido y la aventura que ha sido venir hasta el otro lado del mundo con tu música bajo el brazo. Me he disfrutado todo, hasta cambiar las llantas del carro (risas).

Te vimos en tu Instagram con Luis Fonsi, ¿cómo fue conocerlo?

-Esto sucedió en Miami tres horas después de llegar. Lo que más me ha gustado de esta ciudad es que no sabes a quién te vas a encontrar. Tengo que reconocer que ya admiraba a Fonsi como artista, pero cuando se me acercó y fue tan amable me conmovió. Compartimos la misma publicista. Fonsi me dijo que estaba en muy buenas manos y que se venían cosas grandes para mí.

¿Hay colaboración con Fonsi en un futuro?, ¿qué nos puedes adelantar del nuevo álbum?

(Risas) Te puedo adelantar que hay muchas colaboraciones increíbles y que el disco saldrá este año.