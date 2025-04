El Real Madrid ultima los detalles tácticos de la búsqueda de la remontada

Madrid, 15 abr (EFE).- El Real Madrid cerró la preparación del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con Carlo Ancelotti ultimando todos los detalles tácticos para la búsqueda de la remontada ante el Arsenal, obligado a levantar el 3-0 encajado en la ida con cinco bajas.

No estuvieron en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid los lesionados Andriy Lunin, Dani Carvajal, Éder Militao y Ferland Mendy. Además Ancelotti no podrá contar con Eduardo Camavinga, expulsado en el encuentro de ida, quien, no obstante, fue uno más en la sesión trabajando en la dinámica de grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El técnico madridista juntó a todos sus jugadores disponibles en el único entrenamiento del que dispuso para incidir en aspectos tácticos a corregir en el terreno de juego respecto al partido de ida en Londres.

El lunes, en el regreso al trabajo, los que fueron titulares en LaLiga en Vitoria tuvieron sesión de recuperación, mientras que jugadores indiscutibles como Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé ya prepararon con intensidad el duelo ante el Arsenal.

Los dos primeros tras ser reservados de inicio en la competición doméstica ante el Alavés por Ancelotti y el delantero francés por deseo propio, renunciando al día de recuperación tras ser expulsado a los 38 minutos contra el conjunto vasco.

De esta manera, tres de las piezas claves del equipo titular de Ancelotti llegarán frescos de piernas a la cita contra el Arsenal en la que el Real Madrid buscará la remontada.

En el último entrenamiento, que arrancó ante los medios con un calentamiento y rondos, se completó a puerta cerrada con una parte principal táctica, un partido en un campo de dimensiones reducidas y series de disparos a puerta.

La sesión de trabajo sirvió para que Ancelotti obtuviese las últimas conclusiones del estado de sus jugadores y probase novedades tácticas, como confesó en su comparecencia previa, en la que admitió que ya tenía decidido el equipo titular antes de completar la sesión.