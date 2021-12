El ruidoso “silencio” de una epidemia en aumento entre la comunidad latina

Nueva York es uno de los estados mas afectados por la sobredosis y el uso excesivo de sustancias, una desgarradora realidad que subraya la urgencia de una infraestructura sólida de prevención e intervención temprana

Nueva York – Según datos recientes revelados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) los Estados Unidos supera cifras alarmantes frente al impacto del consumo de drogas, y desafortunadamente la comunidad latina no queda exenta. Además, la pandemia de COVID-19 agravó la ya terrible epidemia de sobredosis. Un informe publicado en febrero, describe que los hispanos han experimentado más depresión y pensamientos suicidas durante la pandemia, lo cual ha contribuido a agravar los ya altos índices de sobredosis y consumo de sustancias entre la comunidad.

Los daños relacionados con las sobredosis y el uso de sustancias en el estado de Nueva York son paralelas a los de la nación, y al mismo tiempo se percibe un aumento de las disparidades raciales y étnicas. Desde el 2018, los neoyorquinos latinos han sufrido grandes daños a consecuencia de los opioides en todo el estado, catalogados como sobredosis fatales y no fatales, y estimado de acuerdo con el uso de servicios médicos de emergencia, relacionados con el uso de drogas y su trastorno. Estas tendencias se han acelerado desde el inicio de la pandemia, si bien los informes estatales que documentan el período posterior a la pandemia siguen pendientes, la tasa de muerte por sobredosis entre los residentes latinos de la ciudad de Nueva York aumentó en un 35% entre 2019 y 2020, el mayor aumento año tras año jamás registrado para los latinos neoyorquinos.

Esta desgarradora realidad sobre incremento de sustancias, además del limitado acceso a los servicios y atención entre las poblaciones latinas subraya la urgencia de una infraestructura sólida de prevención e intervención temprana para satisfacer las necesidades de las comunidades principalmente, los latinos.

Partnership to End Addiction, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, dedicada a apoyar a familiares preocupados o impactados por el consumo de sustancias de un ser querido, ofrece servicios confidenciales y completamente gratuitos a la comunidad latina – con apoyo disponibles en inglés y español. Sus especialistas no sólo están capacitados para ofrecer a las familias apoyo personalizado en relación con el consumo de sustancias, sino que también comprenden la cultura latinoamericana.

Sobre los servicios

Línea de Ayuda – (Helpline en español).

Su Línea de Ayuda está disponible para cualquier persona que desempeñe un papel de apoyo en la vida de una persona que lucha contra el consumo de sustancias. Especialistas bilingües, formados y atentos, están dispuestos a escuchar los retos, contratiempos y obstáculos que los familiares estén teniendo. Los especialistas propondrán un curso de acción personalizado.

Conectarse con un especialista es gratuito y confidencial. Existen varios métodos con el que se puede conectar con sus especialistas el cual lo atenderá en menos de 24 horas.

* Vía Telefónica: para programar una llamada puedes comunicarte con ellos al 1-855-DRUGFREE o programarla en línea usando el siguiente enlace: https://scheduler-qa.drugfree.org/

* Mensaje de Texto: envíe la palabra CONNECT al 55753

* Correo Electrónico: https://drugfree.org/email-a-specialist/

* Enviando un mensaje privado por su pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PartnershipToEndAddiction/

Programa de Texto – Ayuda y Esperanza.

A partir del 23 de diciembre, Partnership to End Addiction ofrecerá un programa de texto llamado “Ayuda y Esperanza” en español para la comunidad hispanohablante. Estos mensajes de textos son diseñados para los padres y abuelos que buscan herramientas de prevención o que apenas descubrieron que sus seres queridos están usando sustancias. Están basados en la evidencia científica y ofrecen habilidades y estrategia para que los familiares sepan como apoyar a su ser querido. Para registrarse en el programa, solo tienes que enviar un mensaje de texto al 55753 con la palabra AYUDA.

Recursos en Español

En su pagina web, Partnership to End Addiction ofrece recursos educacionales que abordan temas desde prevención, intervención temprana, hasta como apoyar a un ser querido en tratamiento o en el proceso de recuperación.

Ahí podrás obtener información y recursos basada en la ciencia, información y recursos para ayudarle a los familiares como guías, libros electrónicos, vídeos y mucho más.

Tu identidad y situación legal están protegidos

Partnership to End Addiction está comprometida en garantizar la confidencialidad y privacidad de aquellos que reciben a sus servicios. Ellos nunca cuestionarán el estado migratorio a las familias que ayudamos. Aquellos que se sientan más cómodo nos ofreciendo información personal como su nombre, pueden mantenerse anónimos y aun recibir el servicio. De esta forma, todos pueden acceder los servicios gratuitos que Partnership le ofrece las familias sin importar su estatus migratorio.

Para tener acceso a los recursos o servicios, no se requieren de requisitos específicos. Es un paso tan sencillo como visitar el sitio web en español: https://drugfree.org/recursos-en-espanol/ e iniciar el acercamiento, ya sea vía correo electrónico, vía telefónica, o mensaje de texto. Partnership to End Addiction ofrece apoyo a los familiares (definido como padres, abuelos, tíos, primos, amigos, parejas etc.), que se preocupa por el uso de sustancias de un ser querido y ya sea que busque información para prevención, intervención temprana, tratamiento o este en el estado de recuperación.

Acceso nacional e ilimitado

El acceso a los recursos y servicios son a nivel nacional y no es necesario residir en algún estado en especifico, así que sin importar el estado en que se encuentren las personas, nosotros estamos aquí para apoyarlos. Nuestros servicios son ofrecidos remotamente ya sea vía telefónica, correo electrónico y mensaje de textos.

Para más información visita: https://drugfree.org/recursos-en-espanol/