HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

Finalizarás una buena etapa de tu vida con una pequeña sorpresa final, muy agradable, por supuesto. Se abrirán ante ti perspectivas de cambio, de renovación y nuevo ciclo. Una nueva etapa, por cierto, que se antoja netamente positiva.

Te costará tomar decisiones ya que te muestras muy dubitativo en tu lugar de trabajo; aunque se trata de algo temporal, procura esperar un poco antes de responder para evitar equivocaciones. En lo sentimental, aprovecha que estás en plena forma.

Es el día para salirse de lo establecido. Proponle a tu pareja un plan fuera de lo habitual. Si es capaz de secundar tus proyectos, por muy descabellados que sean, se fortalecerá vuestra relación. Con el dinero sé original e inventa nuevas formas de administrarlo.

No tienes ganas de explicar el porqué de tus acciones y reacciones, tal vez andas un poco bajo de moral, pero eso tal vez no lo adivinen los demás y no entiendan nada. Debes comunicar mejor tus sentimientos para recibir el apoyo necesario.

La inspiración hará de ti hoy la persona a quienes todos buscan para esa palabra que no sale o ese argumento que necesitan para una buena historia. Ni que decir tiene que si te dedicas a cualquier cosa relacionada con la escritura o la creación la jornada será muy rentable.

Es posible que un simple gesto o un comentario te hagan albergar sospechas sobre personas de tu entorno: no te fíes demasiado de tus apresuradas deducciones, es más que probable que te estés equivocando o, simplemente, que exageres.

Posiblemente esperabas un momento para lucirte en el trabajo, para que vean que eres capaz de adoptar decisiones rápidas y acertadas. Ese día ha llegado, solo debes contar hasta tres y aplicar la lógica para no estropearlo.

Se presentan pequeños problemas de convivencia con algún vecino, cuida de que las cosas se vayan al terreno de lo personal; si él no sabe dialogar, tú sí, y ya sabes que dos no discuten si uno no quiere. Encontrarás apoyos para tu punto de vista.

Huye de los malentendidos, habla con claridad y te evitarás muchos problemas, sobre todo en el trabajo. Tus amigos se convertirán en un auténtico refugio para desconectar de todo lo malo. Su compañía te será muy grata.

Si la salud se resiente procura acudir a un especialista, puede que sólo sea un susto por la sobrecarga en el trabajo y los problemas familiares que se te han acumulado últimamente. El número seis te traerá suerte.

El bajón emocional puede adelantarse en esta ocasión, tal vez por un detalle aparentemente nimio de tu jornada. Los amigos lo notarán y estarán atentos para ayudarte a salir del hoyo.

Tu salud puede resentirse si no pones las medidas oportunas para cuidarte. Recuerda que para llevar adelante todos tus proyectos, que son muchos, tienes que estar a pleno rendimiento, porque no serás capaz de desarrollarlos si no estás al cien por cien.