HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

No permitas que el pesimismo haga presa en tu ánimo si los maravillosos planes que tenías se han venido abajo. Las verdaderas malas noticias vienen por otros derroteros, y si piensas un poco en ellos verás como eres afortunado.

Procura no ahogar las penas con alcohol, no conduce a nada, solo a sentir una euforia desmedida y después un malestar aún mayor. Es preciso que afrontes tus problemas con tu inteligencia, que será más que suficiente.

Jornada con tendencias muy marcadas hacia la planificación de viajes al extranjero que podrán materializarse antes de lo que sospechas. Si continúas padeciendo esas molestias en las articulaciones, deberías consultar con un buen especialista, no lo dejes.

Este será el mejor día para permitirte algún gasto extra: por ejemplo, ese capricho que, desde hace tiempo, te rondaba la cabeza comprar. No le des más vueltas, y gasta ese dinero si es lo que quieres. Es tiempo de relajo económica.

La persona amada te tiene agobiado y tú lo pagas con otros terceros. Momento oportuno para disfrutar de actividades deportivas, pero no te enfrentes con los amigos. Los juegos, juegos son.

Buen momento para lanzarte a aventuras en la Naturaleza, donde no hay normas ni restricciones. Te apetecerá probar cosas nuevas en este sentido, por ejemplo recorrer rutas que te ofrezcan además algo de cultura.

No conseguirás dormirte a tu hora, puede que tengas problemas en la cabeza que se somatizan en el sueño y que no te va a dejar descansar. Trata de solucionarlo en base a remedios naturales antes de acudir a los fármacos, pero sobre todo ataca el problema de raíz.

No desesperes si las cosas no salen como deseas. Hay que ser más flexible y tolerante. En el amor, te sientes como en una nube, incapaz tomar tierra ni encontrar un lugar firme en donde centrar tus sentimientos.

La lectura al aire libre y el paseo por la naturaleza pueden despejarte la mente tanto que quede hueco para todo lo que queda por llegar. Estarás contento de desprenderte de tantas preocupaciones que pasan a partir de hoy a ocupar un segundo plano.

Es hora de que pongas en marcha ideas innovadoras, propósitos a los que tu cabeza llevaba tiempo dándole vueltas, y que no te atrevías a materializar. Aborda tus planes sin cortapisas, esta vez sí es la ocasión perfecta.

Parece que estás recuperando tu humor y simpatía habituales; probablemente se deba a que te has quitado de encima un problema que se estaba enquistando. Queda con tus amigos o con tu familia y prepara un plan divertido para desconectar del todo.

No parece que vaya a haber acontecimientos especialmente reseñables en tu vida en los próximos días, pero eso no tiene por qué ser, ni mucho menos, malo. La rutina no te será molesta, al contrario: serás capaz de buscar y encontrar el encanto de las pequeñas cosas.