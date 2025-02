HORÓSCOPO DEL SÁBADO 1 DE FEBRERO

Por Ignacio Teodoro.

Al final de la jornada, la persona amada va a estar a tu lado para vivir y compartir momentos muy intensos. No emplearás el tiempo en otra cosa que en pensar en ella. Toda tu energía estará puesta en tus ámbitos de intimidad.

Volverás a recuperar la ilusión en tu relación de pareja aunque no te hayas implicado mucho en solucionar los problemas. Surgirá una novedad importante en tu círculo de amistades que te gustará celebrar y compartir. Buen momento para ponerse a dieta.

Debes hacer una pausa los fines de semana y descansar. Deseas abarcar demasiadas cosas a la vez. Quizá una por una sea preferible en este momento. Corres el peligro de que empieces muchas cosas y no termines ninguna. Cambia de estrategia laboral.

El agotamiento al que te ves sometido estos días es causa de la cantidad de decisiones que estás teniendo que tomar ahora que no tienes superiores en el trabajo. Por otro lado, te encuentras cansado por la actividad permanente a la que te tienen sometido tus hijos. Hoy es el día en el que debes descansar.

Te apetecerá hoy tomarte las cosas con calma, sin dejarte dominar por esa necesidad de hacer de todo y todo deprisa en la que viven muchas de las personas que te rodean. Saborearás los pequeños placeres.

Te encuentras en una situación en la que no te importa arriesgar, es más, sientes la necesidad de hacerlo para darle un sentido a tu vida. Crees que llevas una vida un tanto aburrida y vas a sentarte a pensar en qué puedes cambiarla.

Económicamente te encuentras en un momento de indecisión sobre qué hacer con ese dinero que ha llegado a tus manos sin que lo esperaras. No te preocupa equivocarte en la decisión; simplemente no tienes ni idea de qué hacer con él, no estás acostumbrado a estos lujos.

Emprenderás una relación que te llenará de ilusión ya que llevabas mucho tiempo detrás de conseguirla. Posibilidad de que surjan conflictos de tipo económico con algún miembro de tu familia. Mantente firme en tus posiciones.

Si has tenido algún problema o desavenencia con tu pareja, es el momento de aclarar malentendidos y superar distanciamientos. Procura meditar tus argumentos y evitar las discusiones en lo posible. El color verde te dará suerte.

Algunas desavenencias con tu jefe más directo te hacen sentir incómodo en el trabajo. Te habías acostumbrado a manejar tú las cosas mientras él estaba fuera y ahora hay que volver a la cruda realidad.

Una aventura no es un pecado, pero siempre que no dañes a alguien con sus consecuencias. Lo has pasado muy bien, pero tienes que pensar que alguna persona merezca al menos una explicación. Necesitas poner un poco de orden en tu vida.

Si lo que quieres es cambiar de trabajo, tendrás que decidirte de una vez, prepararte para ello si no te ves con suficiente seguridad y esperar el momento oportuno para dar el salto, pero no dejes que tu empleo te amargue el carácter.