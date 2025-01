HORÓSCOPO DEL SÁBADO 11 DE ENERO

Por Ignacio Teodoro.

Por mucho que te cueste, en todos los sentidos, deberás dedicar algunas horas de tu tiempo libre a hacer las cuentas necesarias para ajustar tu presupuesto a la temida visita al dentista. No permitas que se convierta en un problema más grave que la simple estética.

Un mal día lo tiene cualquiera. No tienes que agobiarte porque las cosas no salen como tú quieres en el terreno amoroso. Tienes que contar que sois dos personas y que no puedes tomar tú todas las decisiones. Por lo demás, el día pasará sin más.

Los astros te van a dar la oportunidad de despedirte de alguien muy cercano que te va a dejar. Notarás una paz interior que te permitirá sentirte bien contigo mismo porque has hecho lo que debías.

Jornada dominada por la sorpresa y las situaciones imprevistas. Lo inusual te aguarda a la vuelta de la esquina. No te alarmes, no tiene por qué ser malo. Por otro lado, no se te ocurra hacer planes para el largo plazo: tendrás difícil cumplirlos tal y como te gustaría.

Hoy la pasión puede acudir a tu vida, y te sentirás fluyendo en una especie de excitación incontrolada durante gran parte del día. Conversarás con facilidad y la palabra te ayudará a salir de más de un atolladero.

Tu día, perfectamente programado de la mañana a la tarde, podría irse al traste por algún pequeño cambio de horario o anulación de algún trayecto, si tienes que desplazarte. Alguna buena noticia compensará este contratiempo.

Sentirás la inspiración propiciada por la protección astral que te ayudará en todos los problemas que te surjan a nivel profesional. También en lo particular te mostrarás de lo más lúcido a la hora de resolver conflictos personales y sentimentales.

Los Leo que viven instalados en la estabilidad amorosa pueden verse tentados por la excitación y la tentación de lo desconocido, pero verán enseguida que en realidad lo que mejor les sienta para la felicidad de sus vidas es reconocer los valores y la importancia de la vida en pareja.

El optimismo que has derrochado últimamente puede esfumarse en cuestión de horas. No seas exagerado, y no dejes que problemas económicos de poca importancia puedan arruinarte el día. En cuanto a la salud, ten cuidado con los resfriados.

Tendrás bastante fácil la posibilidad de cambiar cosas que no te gustan demasiado. Busca aliados para el empeño, porque los tendrás cercanos y muy dispuestos a colaborar. Puede ser el momento de crear cosas perdurables en el tiempo.

Avanzarás sin cortapisas hacia tus propias metas, sin hacer caso a las interferencias de quien tengas intereses contrapuestos. Puede que tengas que dejar de lado a algún compañero que te cae bien, pero no permitas que se meta en tus cosas.

Si no tienes pareja, te convendrá ser más abierto en estos momentos en que conocerás gente nueva, deja de poner pegas a todo el mundo, porque aunque cumplas con todas las normas de educación, pueden detectar en ti desconfianza.