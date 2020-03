Indira Ramos, una sobreviviente con corazón de oro

Luego de un gran accidente en el que casi pierde la vida, hoy Indira Ramos se destaca como una gran empresaria, ejemplo de su comunidad y de la juventud, y cuenta su historia para motivar a otros a no perder la fe.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: DMA Group Media

En el 2013 con sólo 19 años a Indira Ramos le cambió la vida un gran accidente donde se fracturó la pelvis, ambos fémures, la cervical y quedó con tierra en los pulmones. Su mejor amigo que iba con ella en el vehículo pierde la vida y ella es sacada 2 minutos antes de que el carro se quemara por completo.

Indira fue sometida a 8 operaciones, 30 pintas de sangre, un mes en cuidados intensivos. Queda completamente sin movimiento, sentenciada a no caminar, ni realizar ninguna actividad física.

Pero el propósito de Dios era distinto y aprendió a caminar nuevamente. Su larga cabellera, que era su mayor encanto, en el accidente quedó destruida y se propuso junto con la

rehabilitación volver a hacer crecer su pelo.

Con el tiempo Indira comenzó a mezclar ingredientes naturales que fortalecen y le dan vida al pelo en meses. Es entonces cuando crea su propia empresa, Hair Plus, con la que ha ayudado y

sigo ayudando a mujeres con problemas similares al suyo.

¿Cómo cambió tu vida el accidente?, ¿cuánto te tomó recuperarte?

– Cambió drásticamente, antes del accidente siempre fui una mujer muy activa, ya tenía 2 años cursados de medicina, luego de este me veo condenada a durar un año en cama sin posibilidad de poder moverme automáticamente ya no podía seguir estudiando esta carrera. Otro factor que cambió mi vida fue mi fe, antes de atravesar por esta prueba siempre tuve Fe en Dios, pero luego de vivir ese milagro mi Fe y mis creencias crecieron grandemente.

¿Cómo nació la idea de Hair Plus?

– Hair Plus nace en el momento más difícil de mi vida, en medio de mi depresión por estar condenada a estar en una cama luego del accidente automovilístico donde mi mejor amigo perdió la vida, quedo sin obtener respuesta de los médicos que no me aseguraban si iba a volver a caminar o no, pasado el tiempo en cama se me fue formando un nudo en el cabello bastante grande, hubo que proceder a cortármelos todo, atravesando este triste episodio, comienzo a buscar en internet, a leer libros sobre el crecimiento del cabello, y surge la idea del shampoo del crecimiento.

¿En qué consiste tu trabajo con la Fundación “Donando Sonrisas”?

– “Donando Sonrisas” se trata de la gratitud, de devolverle a Dios un poco de lo mucho que me ha dado. Ayudamos a jóvenes con becas para el pago de su universidad, reparamos vivienda y también hemos construido viviendas desde 0. El acto más importante se celebra en agosto en donde el año pasado 550 niños fueron beneficiados de útiles escolares para empezar el nuevo año, todo esto gracias 100% a los clientes que compran y apoyan nuestra marca.

¿Qué otros proyectos tienes en el momento?

– Actualmente estoy trabajando en las tiendas que estamos abriendo alrededor del mundo, luego de estar en todo el territorio dominicano decidimos iniciar en Miami Florida específicamente en Hialeah.