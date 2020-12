Jordany sorprende con su nuevo sencillo “Te Vas a Lamentar”

Con la misma pasión que le ha puesto a la barbería y a la música durante más de dos décadas, el cantante dominicano Jordany, viene decidido a conquistar con su primera producción "Te Vas a Lamentar" a los amantes de la Bachata.

Nueva York – Nacido en Moca República Dominicana, el joven promete poner a cantar y bailar con sus temas; a los amantes de este género musical, “corta venas”.

Perteneciente a una familia numerosa, el artista que desde muy pequeño deleitaba con sus improvisaciones a sus cinco hermanas y tres hermanos, asegura que heredó de su madre el amor por la música.

“Ella encendía la radio y mientras hacía las labores del hogar tarareaba y bailaba las canciones del momento. Yo la veía con admiración, mientras me decía internamente que algún día también me escucharía a mí en las estaciones”, recuerda Mariano Villa (su nombre de pila).

Decidido a no quedarse solo con sus sueños, cuando cumplió 14 años, le compró a su hermano mayor una vieja guitarra y con ella daba serenatas a las chicas de su pueblo. Aunque desde ese entonces quería dedicarse solo a cantar, su propia madre le recordaba que debía estudiar primero.

Mientras estudiaba secundaria, su padre también le insistía que debía tener una profesión que le permitiera mantenerse y colaborar económicamente con la familia, y fue así como aprendió a cortar cabello.

“La clientela llegaba a mi casa, donde mi papá me acondicionó un espacio para atenderlos, pero un día escuché mientras trabajaba, un tema de Anthony Santos a ritmo de Bachata y definitivamente mi corazón me dijo que eso era lo mío”, indica emocionado.

De manera paralela a su trabajo como barbero en República Dominicana, el jovencito aprendió a tocar la güira. Luego, comenzó a incursionar con algunos grupos y gracias a su talento, en el 2005 entró como güirero a “La Orquesta Verde” de Winston Paulino (ex cantante de la orquesta de Wilfrido Vargas).

¿Cómo fue ese cambio de barbero a cantante de bachata ?

– Siempre fue mi sueño y cuando estaba trabajando en la barberia cantaba mientras atendia a mis clientes y un dia cuando menos lo esperaba entró al establecimiemto la persona que mas adelante se encargaria de hacer mi sueño realidad! Quien al escucharme y pedirme más canciones y muchas conversaciones finalmente me firmo como artista exclusivo de su compañía disquera Vega Music. Y es asi como comienza esta nueva faceta en mi vida!

Al principio no lo podia creer he aprendido mucho en el camino… de hecho aun estoy aprendiendo! Pero Gracias a Dios cuento con un gran equipo de trabajo! Que te puedo decir…. ha sido un cambio maravilloso!

¿ Estuvo siempre la música en tu camino o fue algo que ocurrió sin buscarlo ?

– Desde muy pequeño la música siempre formo parte de mi vida, me encantaba cantar y era frecuente que me vieran con la guitarra de mi hermano mayor de un lado a otro dando serenatas a mis vecinas y aprovechaba cualquier oportunidad que se me presentara para interpretar las canciones de moda y mis favoritas de esa época.

¿Hablemos de “te vas a lamentar “ tu primera producción musical ?

– Es una canción muy especial para mí, no solamente por ser mi primera producción musical, si no por que es un tema de mi autoría en el que esta plasmada la historia y situaciones de amor y desamor en muchas parejas.

“Te vas a lamentar” habla del tipico despechado que le dice a su pareja que está terminando la relación….. Te vas a lamentar de dejarme!

¿ Antes de lanzarte como solista estuviste también en algunos grupos musicales ?

– Si, con Wilton Paulino y Los explosivos de la bachata .

¿ Cuáles son tus próximos planes en tu carrera musical ?

– Por ahora estamos a full con la promoción a nivel nacional de este sencillo y para el año que viene , tal vez Febrero estaria lanzandp un segundo corte y si Dios quiere y todo sale bien, posteriormente lanzar el Disco/Album completo.

Tambien me estoy preparando, para una vez que volvamos a la normalidad poder hacer conciertos y presentaciones en vivo!