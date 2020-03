Jorge Drexler vuelve a Nueva York y presenta “Silente”

El músico uruguayo ganador del Premio Oscar y de 3 Grammys estuvo en Nueva York presentando un espectáculo más íntimo inspirado en el teatro.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Sony Music

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó en New York su nuevo concierto, “Silente”, un formato que se encuentra presentando desde comienzos de 2019 y que se presenta por primera vez en los Estados Unidos.

“Silente” es una propuesta especial, en la que Drexler repasa su discografía acompañado de una puesta en escena cargada de significado visual y sentimental. Un concierto íntimo, en contraposición con su gira anterior, pues en esta Jorge presenta un formato a guitarra y voz, acompañado de una cuidada escenografía que completa un espectáculo en el que el sonido y el silencio comparten protagonismo.

Esta gira, que está llevando a Drexler a recorrer diferentes territorios, visita New York para ofrecer este concierto en el Town Hall, la velada del 15 de marzo.

¿Qué hace diferente a “Silente” de la gira anterior?

– Para mí esta es una oportunidad de disfrutar de mis canciones más importantes de una manera cercana y más intimista que en giras anteriores. La veo como una obra de teatro, algo menos armado y más simple.

La última vez que hablamos estabas de gira con “Salvavidas de Hielo”, un gran álbum

– Así es, esa fue una gira muy extensa de 100 conciertos en 13 meses que pasó por 17 países, 81 ciudades y de la que disfrutaron más de 150.000 personas; un trabajo que fue nominado en 2018 a un Grammy Award y premiado con tres Latín Grammys.

¿Por qué “Salvavidas de Hielo” ?, ¿de dónde vino la inspiración para este disco y de dónde sale el nombre?

– El título es una paradoja, un oxímoron que se contradice. Para mí fue un homenaje a lo efímero. A esas cosas que, aunque no duran son importantes (risas). En palabras sencillas, es una manera de revalorizar la vida.

¿Podemos decir que también es una metáfora al cambio climático?

– (Risas), me lo han preguntado en un par de ocasiones y la verdad es que, aunque no lo pensé de esa manera hay un valor importante que me gusta que las personas interpreten en mis temas.