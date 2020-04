Juventino, talento cubano en la danza y el canto

El artista de origen cubano es una triple amenaza ya que desde pequeño se entrenó como bailarín y posteriormente la actuación y el canto llegaron a su vida. Ahora nos presenta su nuevo sencillo "Pal' Carajo", una fusión urbana que te pondrá a bailar.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Maximo Productions

Juventino nació en Cuba, donde existe una amplia gama de estilos musicales y desde niño mostró un gran interés por el arte. Este mayor no era casual pues creció en una familia llena de dones, su padre era músico, su madre cantante, sus hermanos instrumentistas y su tío pintor.

Aunque nació en Sancti Spíritus, ciudad turística ubicada en la zona central de la isla, con apenas 17 años decidió hacer realidad su sueño, se trasladó a la capital para estudiar espectáculos musicales, estaba predestinado a ser artista, desde los 5 años puso sus pies en un escenario.

Con su participación en la Charanga Habanera, una de las bandas de salsa más reconocidas en la isla, Juventino empezó a saborear las mieles del éxito, en medio de una gira musical decidió establecerse en Miami, donde la vida le cambió al ser seleccionado para participar en “Mira quien Baila”, uno de los reality con más audiencia de Univisión.

Juventino es un artista integral, polifacético, sensible y creativo. En su tiempo libre se dedica a otra de sus pasiones, el dibujo, gracias a su talento ha llegado a exponer sus obras en el Centro de Arte y Cultura, en Downtown Hollywood. Para este joven cubano no hay límites, ha encontrado en el arte una forma de vida.

¿Es verdad que eras atleta de alto rendimiento?

– Sí y aunque era atleta de alto rendimiento, prevaleció mi amor por el arte, me formé como bailarín profesional e ingresé al Ballet de la Televisión Cubana, oportunidad que me permitió visitar muchos países, entre ellos Aruba, donde descubrí que también tenía talento como cantante.

¿Y entonces decidiste dedicarte a la música?

– Lo que comenzó como una simple prueba en el show “Lets go in Latin”, se convirtió en 2 años de presentaciones como bailarín e intérprete. Más tarde, el espacio Leidys Salsa me llevó a mostrar mi madera como cantante y mi forma de presentarme en escena por Europa, Asia y América Latina.

Hablemos de tu paso por “Mira quien Baila”

– Durante “Mira quien Baila” acompañé como primer bailarín a mi amiga Niurka Marcos, el resultado fue tan arrollador que ganamos el primer lugar.

En este momento nos presentas un nuevo sencillo

– Así es, acabo de estrenar mi nuevo sencillo llamado “Pal’ Carajo”, el cual lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y también sigo mi gira de medios por Miami y Los Angeles.