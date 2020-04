Natalia Jiménez enfrenta el aislamiento social con nueva música

Mientras se encuentra en período de cuarentena la intérprete española nos presenta “El lado izquierdo de la cama”, una canción escrita por Claudia Brand y Pablo López el cantautor español.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Omar Cruz

Aunque normalmente la cantante española Natalia Jiménez no canta canciones que no sean de su autoría, esta canción la atrapó desde el primer momento que la oyó y me quedé encantada con ella. La producción del tema estuvo a cargo de Paco Salazar que es un productor español que ha trabajado también con la Oreja de Van Gogh y con otros artistas. Con un arreglo a lo Imagine Dragons esta canción es mucho más moderna y fresca que el disco anterior de Natalia “México de mi Corazón”, por el cual fue nuestra portada hace unos meses.

¿Cómo estás tomando el aislamiento social en casa?

– Me aburro como todo el mundo, pongo vídeos tontos en instagram para entretener a mis fans y quitarle un poco de peso a esta situación tan seria, pero también estoy aprovechando el tiempo lanzando este nuevo sencillo que espero les guste tanto como a mí.

¿Por qué sacar música en este momento?

– Estoy feliz, enamorada de la canción y con mucho gusto de presentarla en España, México y Estados Unidos. Sé que es un momento muy difícil para presentar una canción y obviamente pues esto ya estaba planeado así que tuvimos que lanzarla justo ahora en esta crisis del Coronavirus.

¿Qué reflexión te deja todo lo que está viviendo el mundo con el Coronavirus?

– Lo que más me ha impactado ha sido ver como las calles en Barcelona y Madrid se han quedado desiertas, y como de alguna forma le estamos dando un break al planeta de nuestra erosión humana. El aire está más limpio, hay más silencio, más pájaros en el cielo, y valoramos más pasar el tiempo en familia, que lo necesitamos mucho en estos tiempos tan ajetreados.