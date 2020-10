Katie Angel, la nueva estrella del K POP Latino

La cantante y YouTuber más famosa de Venezuela está preparada para ser el nuevo rostro de este nuevo ritmo nunca antes cantando por un hispano.

Katie Angel es la cantante y YouTuber más famosa de Venezuela y está preparada para ser el nuevo rostro del llamado K POP Latino, un ritmo nunca antes cantando por un hispano.

En esta ocasión Katie nos presenta ¨Copia De Seguridad”, su último sencillo que ya ha alcanzado los 10 millones de vistas a solo dos semanas de su estreno. La artista arrasa en las redes sociales y tiene un crecimiento imparable.

Este año logró ser Tendencia Mundial posicionándose número 1 en más de 20 países con su sencillo “Se Acabó” , el primer K-pop hecho por un artista hispanohablante. El vídeo musical impacta mostrando el contraste de su faceta angelical con un toque de picardía y sensualidad, además de su versatilidad para la actuación, el baile, el canto y el rap. Este cuenta actualmente con 56 millones de reproducciones en su canal de YouTube “KatieAngelTV” donde cuenta con 14 millones de suscriptores.

En esta oportunidad Katie Angel decidió grabar una canción que tocara sentimientos, un Dance Hall con R&B y POP producida por Blackey, con una historia sobre el desamor inspirada en un momento de su vida real que le causó un gran dolor y con la que sus fans se sienten identificados, así lo demuestra los videos de reacciones que se han publicado.

¿Es verdad que estudiabas medicina, saltaste a youtube y ahora eres música?

– La verdad es que me da mucha risa porque siempre me preguntan eso pero la verdad es que desde siempre he tenido esa pasión por la música. Desde muy niña también he tenido un vinculo muy fuerte con las personas y desde la medicina también pude poner mi granito de arena. Es importante diferenciar cuándo hacer música por entretenimiento y cuando haces música de verdad.

Viviste casi toda tu vida en Venezuela, ¿qué es lo que más extrañas de este país?

– La verdad que muchas cosas… Desde el olor del café de mi mamá, las navidades es algo que extraño muchísimo. En especial el calor de la familia y el alboroto. Extraño mucho las gaitas en diciembre y las playas venezolanas.

Hablemos de “Se Acabó”, tu sencillo K Pop.

– Una canción que tiene mucho potencial y muchos followers. Han sido muchos meses de trabajo duro y creo que este es el mejor momento para escuchar música mientras algunos siguen en casa.

¿Qué es el K Pop?

K-pop es la abreviación de Korean popular music, en inglés o música popular coreana en español, es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur, debido a que Corea del Norte no posee una industria de música popular con influencia occidental.

El video es fenomenal…

– Gracias! Estoy súper feliz con el resultado final del video clip. Créeme que fueron muchas personas las que estuvieron detrás de este y fue realizado con mucho esfuerzo. En este momento llegamos a los 54 millones de views en YouTube.

¿Es verdad que pasaron muchas cosas durante la filmación?

– (Risas). Sí, demasiadas. Por ejemplo, la torta que rompe la novia era utilería y poderla dañar fue muy difícil.

Te casaste súper joven y te viniste a Estados Unidos, ¿qué tan difícil fue empezar de nuevo aquí?

– No te puedo explicar con palabras lo difícil e incomodo que es llegar a un país distinto, recién casada y a molestar a tus familiares. Legué con 500 dólares en el bolsillo y con un montón de sueños en la maleta. Le agradezco mucho a este país que nos abrió las puertas y que hasta el día de hoy me ha ayudado a lograr mis sueños.

Hablemos del video de tu nuevo sencillo “Copia De Seguridad”

– El video fue grabado en modo ¨One Shot¨, en una sola toma larga sin ediciones, siguiendo la tendencia de otros artistas como Chris Brown o Kylie Minogue, dirigido por OSO , bajo la productora Oso World. En este la idea era aparecer yo cantando a la cámara sobre mi cama, con sangre en mi ropa y un profundo sentimiento.