La cantautora mexicana Renee mostrará en su show por qué es una “artista irremediable”

Con un show que promete expresión teatral y un recorrido por su emergente carrera, la cantautora mexicana Renee se presentará en marzo próximo en el Lunario del Auditorio Nacional para demostrar que es una “artista irremediable” y por qué es la joven promesa del rock pop mexicano.

“Es un momento que he estado esperando con mucha emoción, con mucha energía con mucha fuerza ya que han sido bastantes años en los cuales he podido trabajar. He podido perfeccionar mi trabajo con el paso del tiempo y este show viene con mucha inspiración”, señaló durante una conferencia de prensa.

La cantante y compositora mexicana, que ha logrado una trayectoria desde su irrupción en 2020, prometió con su ‘Rockstar Tourrrrrr’ dar un espectáculo lleno de emociones, energía y música que ha captado más seguidores en el último año.

“Soy una artista irremediable. Siempre me gustó el arte y eso es lo que quiero mostrar en el escenario y que el concierto sea un punto de encuentro y acercar al público a la idea de que puede mostrarse a sí mismo”, expuso.

La originaria de Monterrey, norte de México, reflexionó sobre lo que para ella significa ser una ‘rockstar’, terminó con el que se identifica pese a su música más inclinada al pop.

“Ser ‘rockstar’ es ser una persona que tiene el valor de mostrarse tal y como es, no escatimar en hacer lo que hace, en todos los ámbitos y lugares”, aseguró.

La cantante afirmó que para este show se ha preparado en clases de danza, actuación, y de arreglos musicales para una presentación más integral.

“Quiero contarles la historia de siempre estar en constante aprendizaje, que hay muchas oportunidades que la vida te da para volver a empezar”, aseguró.

El concierto servirá también para presentar en vivo su más reciente álbum ‘R’, la inicial de su nombre, que reúne canciones que exploran su universo personal, desde relaciones tóxicas hasta reflexiones sobre salud mental, algo de lo que aprendió en el recién concluido 2024.

“Algo que aprendí fue el balance entre la salud mental y mi trabajo, a tener un balance, también darme momentos de descanso, de convivir con mi familia, de ver a mis amigos, de poder volver a esta inspiración natural o lo que Alejandro Sanz llama como ‘trabajo inconsciente’, que es el amor por lo que haces”, enfatizó.

La intérprete, que tendrá una gira por ciudades de México y una fecha en Lima, Perú, ha conectado con su audiencia con éxitos como ‘Ojalá te vaya mal’, con una letra cargada de sentimiento y despecho, además de ‘Más allá’, que la ha posicionado en listas de reproducción.

Desde su irrupción en 2020, con su disco ‘Breve Espacio’, la cantante ha crecido de manera impresionante, consolidándose como una de las artistas más influyentes de su generación, especialmente en redes sociales, donde ahora tiene una audiencia de más de 100.000 suscriptores en plataformas como YouTube y Spotify. EFE

csr/ppc/nvm