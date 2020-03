La ministra francesa no descarta un Tour “a puerta cerrada” y verlo por TV

Roxana Maracineanu, ministra francesa de deportes, no descarta la posibilidad de que el Tour de Francia se tenga que disputar “a puerta cerrada” a consecuencia de la pandemia del coronavirus, aunque precisó que el asunto lo están “tratando” y aún es “demasiado pronto para decidir”.

“Estamos tratando el asunto del Tour con ASO, pero aún es demasiado pronto para tomar una decisión”, dijo la ministra gala, quien se planteó qué pasaría “si se celebrase a puerta cerrada, ya que el Tour no se basa en la venta de entradas, sino en los derechos de televisión”,

Según dijo Maracineanu en France Bleu, “en este período de encierro todos son conscientes y responsables y todos entendieron los beneficios de quedarse en casa y, por lo tanto, favorecieron el programa de televisión en lugar del programa en vivo. Finalmente, no sería tan descabellado seguir el seguir el Tour por televisión. “