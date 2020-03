Leslie Grace llega a Hollywood con “In The Heights”

La bella actriz y cantante dominicana interpretará el protagónico “Nina Rosario” en la versión cinematográfica de la obra del boricua Lin-Manuel Miranda que se estrena este verano.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Colgate/Max Flores

Leslie Grace Martínez nació en el Bronx pero se siente dominicana ya que desde siempre sus raíces han estado presentes en su música y vida familiar. Desde pequeña Leslie entretenía con su voz a sus cinco hermanos mayores y padres, cuando apenas sabía hablar. Su familia le animó a confiar en su talento y perseguir el éxito haciendo lo que le gusta: escribir e interpretar canciones.

Su carrera como artista profesional comenzó en 2011, cuando Sergio George de Top Stop Music la descubrió con apenas 16 años e inmediatamente lanzó sus tres primeros sencillos internacionales.

El primero fue “Will U Still Love Me Tomorrow”, un cover bilingüe en versión bachata del éxito de 1961 de las Shirelles, co-escrita por Carole King. Su versión alcanzó el número uno, tanto en los Billboard Tropical Songs como en el Billboard Latin Airplay, convirtiendo a Leslie en la artista femenina más joven en lograrlo. El segundo sencillo fue “Day 1”, co-escrito con su amigo y colaborador Rey King, que alcanzó estar en el top de la lista Tropical Airplay de Billboard. Como tercer sencillo lanza “Be My Baby”, un tema compuesto en español y en inglés del clásico de los 60s.

Leslie es una de las grandes voces y actrices de nuestro tiempo y eso lo demostrará este verano cuando salga “In The Heights”, la película inspirada en la obra de Lin-Manuel Miranda donde Leslie interpretará a “Nina Rosario”.

La última vez que hablamos habías lanzado “Lunes a Jueves” al lado de Farina, en ese momento me dijiste que no hacías dieta…

– (Risas) Sí, recuerdo muy bien esa entrevista. La verdad es que como de todo me fascinan los postres y no debería confesarlo, pero me aprovecho de mi metabolismo y mi edad. Me gusta cuidarme, pero la verdad, como muy bien como buena dominicana.

Debutarás en Hollywood este verano con la cinta “In The Heights” en el papel de Nina Rosario

– Así es, estoy realmente feliz y honrada de poder trabajar con Lin Manuel Miranda, con Jon M. Chu y con todo el cast de In The Heights. Este es un proyecto que siempre voy a llevar en mi corazón pues es mi primera película. Espero que todos los que vean la película, la disfruten y que se sientan parte de ella.

¿Cómo fue trabajar con actores tan consagrados?

– Trabajar con Jimmy Smits fue increíble. Lo respecto muchísimo. Trabajar con Jon, que es el director de “Crazy Rich Asians” y entender su perspectiva fue para mí muy motivante.

También Anthony Ramos, Melissa Barrera son actores que lo están haciendo excelente. He logrado hacer una amistad con todos ellos.

Hablemos de música nueva

– La verdad es que por la película no tuve mucho tiempo de entrar al estudio, pero pese a la cantidad de trabajo logramos lanzar dos colaboraciones: una con Justin Quiles y otra con mi amigo Abraham Mateo. En cuanto a la música en inglés les cuento que les estoy preparando algo muy grande donde conocerán más de mí con un gran proyecto.

Siempre andas muy alegre, ¿cómo cuidas tu sonrisa?

– Con la nueva pasta dental Colgate Optic White Renewal, con 3% de peróxido de hidrógeno – la cantidad máxima de peróxido de hidrógeno en una pasta blanqueadora en el mercado. Su fórmula mejorada blanquea profundamente, más allá de las manchas en la superficie, y quita 10 años de manchas amarillas.